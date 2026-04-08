Смертельне зіткнення автобуса із мотоциклом на Салтівці: загинув 18-річний
Аварія сталася напередодні ввечері на Салтівці – у районі перехрестя вулиць Василя Стуса та Академіка Павлова, передають у ГУ Національної поліції у Харківській області.
За кермом автобуса був 53-річний чоловік, тим часом мотоциклом керував 18-річний хлопець. Останній отримав травми, несумісні із життям та загинув на місці події. Тим часом іншого учасника ДТП госпіталізували.
“Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Всі обставини події встановлюються”, – додали в поліції.
- • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2026 в 11:31;