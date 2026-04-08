Смертельное столкновение автобуса с мотоциклом на Салтовке: погиб 18-летний

Авария произошла накануне вечером на Салтовке – в районе перекрестка улиц Василия Стуса и Академика Павлова, передают в ГУ Национальной полиции в Харьковской области.

За рулем автобуса находился 53-летний мужчина, тем временем мотоциклом управлял 18-летний парень. Последний получил травмы, несовместимые с жизнью и погиб на месте проишествия. Тем временем другого участника ДТП госпитализировали.

«Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия устанавливаются», – добавили в полиции.