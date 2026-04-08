Смертельное столкновение автобуса с мотоциклом на Салтовке: погиб 18-летний

Происшествия 11:31   08.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
Авария произошла накануне вечером на Салтовке – в районе перекрестка улиц Василия Стуса и Академика Павлова, передают в ГУ Национальной полиции в Харьковской области.

За рулем автобуса находился 53-летний мужчина, тем временем мотоциклом управлял 18-летний парень. Последний получил травмы, несовместимые с жизнью и погиб на месте проишествия. Тем временем другого участника ДТП госпитализировали.

Смертельное ДТП в Харькове 7 апреля

«Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия устанавливаются», – добавили в полиции.

Читайте также: Вдоль велодорожки в Саржином Яру появится ограждение (фото)

Сегодня 8 апреля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 8 апреля 2026: какой праздник и день в истории
08.04.2026, 06:00
Новости Харькова – главное 8 апреля: бои, удар по амбулатории
Новости Харькова – главное 8 апреля: бои, удар по амбулатории
08.04.2026, 12:15
Россияне начали сбрасывать на Харьковщину «Пряники» – чем они опасны
Россияне начали сбрасывать на Харьковщину «Пряники» – чем они опасны
08.04.2026, 10:35
Пару наркоманов подозревают в подготовке теракта в центре города по заказу РФ
Пару наркоманов подозревают в подготовке теракта в центре города по заказу РФ
08.04.2026, 10:00
Напал сзади, повалил и избил: дерзкая кража сумки в Харькове
Напал сзади, повалил и избил: дерзкая кража сумки в Харькове
08.04.2026, 07:35
Вместо пастбища – поле с подсолнечником: судятся за земли на Харьковщине
Вместо пастбища – поле с подсолнечником: судятся за земли на Харьковщине
08.04.2026, 12:12

Новости по теме:

07.04.2026
В ДТП на Харьковщине пострадали четыре человека, среди них — двое детей (фото)
05.04.2026
ДТП в Харькове: автомобиль врезался в грузовик
01.04.2026
Сбил велосипедиста и уехал с места ДТП: подозреваемого нашли на Харьковщине
01.04.2026
Копы разыскивают виновника смертельного ДТП в Харьковской области
30.03.2026
В Харькове столкнулись два авто: один погибший, четыре человека ранены (фото)


