195 аварий произошло в марте на Харьковщине: названы самые опасные дни (фото)

Общество 14:17   09.04.2026
Виктория Яковенко
В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщают: в течение марта количество ДТП на Харьковщине уменьшилось.

«В марте произошло 195 дорожно-транспортных происшествий, из которых 33 – с пострадавшими. В результате аварий четыре человека погибли, 34 получили травмы разной степени тяжести», — отметили правоохранители.

Всего за два месяца 2026 года в регионе зафиксировали 782 аварии, из которых 109 — с пострадавшими. В результате ДТП за этот период погибли 14 человек, 163 — получили травмы.

«Наибольшее количество ДТП с пострадавшими в течение отчетного периода было зарегистрировано в понедельник и субботу. Также высокий уровень аварий с потерпевшими наблюдается во вторник и воскресенье. Аварии с погибшими и/или травмированными происходили в период с 10:00 до 19:00, а пик количества таких аварий — с 17:00 по 19:00», — проанализировали копы.

Также, в полиции отметили, что больше всего аварий с пострадавшими произошли из-за нарушения скорости движения, правил проезда нерегулируемых перекрестков и несоблюдения безопасной дистанции.

«В течение отчетного периода по сравнению с прошлым годом уменьшилось количество автопроисшествий с потерпевшими с участием пешеходов. В результате таких ДТП погибли пять пешеходов, 16 — получили травмы разной степени. Особое внимание правоохранители уделяют безопасности детей на дорогах. В течение отчетного периода в Харьковской области зафиксировано девять ДТП с участием несовершеннолетних, в которых погиб один ребенок и 14 травмированы», — подытожили в полиции.

аварии на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области
Фото: ГУНП в Харьковской области

