195 аварий произошло в марте на Харьковщине: названы самые опасные дни (фото)
В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщают: в течение марта количество ДТП на Харьковщине уменьшилось.
«В марте произошло 195 дорожно-транспортных происшествий, из которых 33 – с пострадавшими. В результате аварий четыре человека погибли, 34 получили травмы разной степени тяжести», — отметили правоохранители.
Всего за два месяца 2026 года в регионе зафиксировали 782 аварии, из которых 109 — с пострадавшими. В результате ДТП за этот период погибли 14 человек, 163 — получили травмы.
«Наибольшее количество ДТП с пострадавшими в течение отчетного периода было зарегистрировано в понедельник и субботу. Также высокий уровень аварий с потерпевшими наблюдается во вторник и воскресенье. Аварии с погибшими и/или травмированными происходили в период с 10:00 до 19:00, а пик количества таких аварий — с 17:00 по 19:00», — проанализировали копы.
Также, в полиции отметили, что больше всего аварий с пострадавшими произошли из-за нарушения скорости движения, правил проезда нерегулируемых перекрестков и несоблюдения безопасной дистанции.
«В течение отчетного периода по сравнению с прошлым годом уменьшилось количество автопроисшествий с потерпевшими с участием пешеходов. В результате таких ДТП погибли пять пешеходов, 16 — получили травмы разной степени. Особое внимание правоохранители уделяют безопасности детей на дорогах. В течение отчетного периода в Харьковской области зафиксировано девять ДТП с участием несовершеннолетних, в которых погиб один ребенок и 14 травмированы», — подытожили в полиции.
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «195 аварий произошло в марте на Харьковщине: названы самые опасные дни (фото)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 9 апреля 2026 в 14:17;