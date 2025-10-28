17-летняя девушка пострадала в ДТП на Харьковщине
Авария произошла около 03:00 в городе Мерефа по улице Леси Украинки, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
По предварительным данным правоохранителей, 18-летний водитель авто Nissan Primastar, двигаясь в направлении улицы Ветеринарной, не справился с управлением и въехал в забор дома.
«В салоне находились двое пассажиров – 17-летние девушка и парень. Девушка получила многочисленные переломы. По словам очевидцев, после аварии парни вытащили ее из автомобиля, донесли до ворот подруги, которая и вызвала скорую помощь. Пострадавшая находится в больнице», — отметили в полиции.
Правоохранители начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять на срок до трех лет.
Напомним, ранее в полиции Харьковщины сообщали, что 21 октября произошла смертельная авария с участием автомобилей Skoda Octavia и Mitsubishi на трассе Чугуев-Печениги-Великий Бурлук. В результате ДТП 35-летняя водитель Skoda погибла на месте. Ее 7-летний сын получил термические ожоги. Водитель Mitsubishi 26 лет и его 43-летний пассажир получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.
