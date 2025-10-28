Live
  • Вт 28.10.2025
  • Харьков  +8°С
  • USD 42.07
  • EUR 48.97

17-летняя девушка пострадала в ДТП на Харьковщине

Общество 13:39   28.10.2025
Виктория Яковенко
17-летняя девушка пострадала в ДТП на Харьковщине Фото: ГУНП в Харьковской области

Авария произошла около 03:00 в городе Мерефа по улице Леси Украинки, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По предварительным данным правоохранителей, 18-летний водитель авто Nissan Primastar, двигаясь в направлении улицы Ветеринарной, не справился с управлением и въехал в забор дома.

«В салоне находились двое пассажиров – 17-летние девушка и парень. Девушка получила многочисленные переломы. По словам очевидцев, после аварии парни вытащили ее из автомобиля, донесли до ворот подруги, которая и вызвала скорую помощь. Пострадавшая находится в больнице», — отметили в полиции.

Правоохранители начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять на срок до трех лет.

Напомним, ранее в полиции Харьковщины сообщали, что 21 октября произошла смертельная авария с участием автомобилей Skoda Octavia и Mitsubishi на трассе Чугуев-Печениги-Великий Бурлук. В результате ДТП 35-летняя водитель Skoda погибла на месте. Ее 7-летний сын получил термические ожоги. Водитель Mitsubishi 26 лет и его 43-летний пассажир получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

Читайте также: Сотни свертков с PVP обнаружили копы у девушек – подробности

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Как будут отключать свет в Харькове и области 28 октября — график
Как будут отключать свет в Харькове и области 28 октября — график
27.10.2025, 22:10
«Большая угроза»: можно ли защитить Харьков от fpv-дронов, ответил Синегубов
«Большая угроза»: можно ли защитить Харьков от fpv-дронов, ответил Синегубов
28.10.2025, 11:05
Новости Харькова – главное 28 октября: продвижение РФ, прогноз на ноябрь
Новости Харькова – главное 28 октября: продвижение РФ, прогноз на ноябрь
28.10.2025, 14:16
Тушили больше двух часов: ночью в Харькове бушевал пожар (фото)
Тушили больше двух часов: ночью в Харькове бушевал пожар (фото)
28.10.2025, 09:59
Сегодня 28 октября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 28 октября 2025: какой праздник и день в истории
28.10.2025, 06:00
Бросил гранату в гараж: жителя Богодухова приговорили за убийство
Бросил гранату в гараж: жителя Богодухова приговорили за убийство
28.10.2025, 14:53

Новости по теме:

22.10.2025
Зачитали обвинение водителю, который снес остановку с женщиной под Харьковом
21.10.2025
Авария на Клочковской: водителя Range Rover увезли в больницу (фото, видео)
20.10.2025
В центре Харькова BMW врезался в памятник: пострадали четыре человека (фото)
17.10.2025
Вероятно, был «под кайфом»: водитель в Харькове въехал в припаркованное авто
15.10.2025
Четыре человека погибли в двух ДТП на Харьковщине (фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «17-летняя девушка пострадала в ДТП на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 28 октября 2025 в 13:39;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авария произошла около 03:00 в городе Мерефа по улице Леси Украинки, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".