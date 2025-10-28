17-річна дівчина постраждала у ДТП на Харківщині
Аварія сталася близько 03:00 у місті Мерефа на вулиці Лесі Українки, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.
За попередніми даними правоохоронців, 18-річний водій авто Nissan Primastar, рухаючись у напрямку вулиці Ветеринарної, не впорався з керуванням і в’їхав у паркан будинку.
«У салоні перебували двоє пасажирів – 17-річні дівчина та хлопець. Дівчина отримала численні переломи. За словами очевидців, після аварії хлопці витягли її з автомобіля, донесли до воріт подруги, яка й викликала швидку допомогу. Наразі постраждала перебуває у лікарні», – зазначили у поліції.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі, з позбавленням права керувати на строк до трьох років.
Нагадаємо, раніше в поліції Харківщини повідомляли, що 21 жовтня сталася смертельна аварія за участю автомобілів Skoda Octavia та Mitsubishi на трасі Чугуїв-Печеніги-Великий Бурлук. Внаслідок ДТП 35-річна водійка Skoda загинула на місці. Її 7-річний син зазнав термічних опіків. Водій Mitsubishi 26 років та його 43-річний пасажир отримали тілесні ушкодження та були доправлені до лікарні.
Читайте також: Сотні пакетів із PVP виявили копи у дівчат – подробиці
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: аварія, ДТП, мерефа, поліція, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «17-річна дівчина постраждала у ДТП на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2025 в 13:39;