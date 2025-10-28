Live
  • Вт 28.10.2025
  • Харків  +8°С
  • USD 42.07
  • EUR 48.97

17-річна дівчина постраждала у ДТП на Харківщині

Суспільство 13:39   28.10.2025
Вікторія Яковенко
17-річна дівчина постраждала у ДТП на Харківщині Фото: ГУНП в Харківській області

Аварія сталася близько 03:00 у місті Мерефа на вулиці Лесі Українки, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

За попередніми даними правоохоронців, 18-річний водій авто Nissan Primastar, рухаючись у напрямку вулиці Ветеринарної, не впорався з керуванням і в’їхав у паркан будинку.

«У салоні перебували двоє пасажирів – 17-річні дівчина та хлопець. Дівчина отримала численні переломи. За словами очевидців, після аварії хлопці витягли її з автомобіля, донесли до воріт подруги, яка й викликала швидку допомогу. Наразі постраждала перебуває у лікарні», – зазначили у поліції.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами)  ККУ. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі, з позбавленням права керувати на строк до трьох років.

Нагадаємо, раніше в поліції Харківщини повідомляли, що 21 жовтня сталася смертельна аварія за участю автомобілів Skoda Octavia та Mitsubishi на трасі Чугуїв-Печеніги-Великий Бурлук. Внаслідок ДТП 35-річна водійка Skoda загинула на місці. Її 7-річний син зазнав термічних опіків. Водій Mitsubishi 26 років та його 43-річний пасажир отримали тілесні ушкодження та були доправлені до лікарні.

Читайте також: Сотні пакетів із PVP виявили копи у дівчат – подробиці

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Кинув гранату в гараж: жителя Богодухова засудили за вбивство
Кинув гранату в гараж: жителя Богодухова засудили за вбивство
28.10.2025, 14:53
“Велика загроза”: чи можна захистити Харків від fpv-дронів, відповів Синєгубов
“Велика загроза”: чи можна захистити Харків від fpv-дронів, відповів Синєгубов
28.10.2025, 11:05
Директора КП та двох водіїв селищної ради судитимуть за створення звалища
Директора КП та двох водіїв селищної ради судитимуть за створення звалища
28.10.2025, 10:44
Сотні пакетів із PVP виявили копи у дівчат – подробиці
Сотні пакетів із PVP виявили копи у дівчат – подробиці
28.10.2025, 11:45
Як вимикатимуть світло в Харкові та області 28 жовтня – графік
Як вимикатимуть світло в Харкові та області 28 жовтня – графік
27.10.2025, 22:10
На Лозівщині без світла залишаються 4 тисячі абонентів, що з опаленням – ОВА
На Лозівщині без світла залишаються 4 тисячі абонентів, що з опаленням – ОВА
28.10.2025, 12:41

Новини за темою:

22.10.2025
Зачитали обвинувальний акт водієві, який зніс зупинку з жінкою під Харковом
21.10.2025
Аварія на Клочківській: водія Range Rover повезли у лікарню (фото, відео)
20.10.2025
У центрі Харкова BMW врізався у пам’ятник: постраждали чотири людини (фото)
17.10.2025
Ймовірно, був «під кайфом»: водій у Харкові в’їхав у припарковане авто
15.10.2025
Чотири людини загинули у двох ДТП на Харківщині (фото)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «17-річна дівчина постраждала у ДТП на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2025 в 13:39;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аварія сталася близько 03:00 у місті Мерефа на вулиці Лесі Українки, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.".