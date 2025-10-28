Сотні пакетів із PVP виявили копи у дівчат – подробиці

У ГУ НП у Харківській області пишуть: під час перевірки на блокпості неподалік Ізюму у 19-річної дівчини виявили пакет із речовиною білого кольору. Як виявилось пізніше, це було PVP.

У ході перевірки у її особистих речах знайшли 134 пакети з підозрілою речовиною. Як невдовзі встановили фахівці, у них знаходилася психотропна речовина PVP.

“У ході досудового розслідування встановлено, що жінка діяла спільно з іншою 25-річною мешканкою міста Кам’янське. Разом вони придбали, фасували та зберігали психотропну речовину з метою збуту. Під час проведення слідчих дій фігурантка добровільно видала понад сотню згортків із речовиною кристалічного походження, а також вказала місця, де зробили «закладки». На території міста Ізюма поліцейські вилучили ще кілька полімерних згортків із психотропною речовиною”, – пишуть правоохоронці.

Наразі обох жінок затримали та вручили підозру. Також суд обрав їм запобіжний захід – підозрюваних відправили до СІЗО.