Сотні пакетів із PVP виявили копи у дівчат – подробиці
У ГУ НП у Харківській області пишуть: під час перевірки на блокпості неподалік Ізюму у 19-річної дівчини виявили пакет із речовиною білого кольору. Як виявилось пізніше, це було PVP.
У ході перевірки у її особистих речах знайшли 134 пакети з підозрілою речовиною. Як невдовзі встановили фахівці, у них знаходилася психотропна речовина PVP.
“У ході досудового розслідування встановлено, що жінка діяла спільно з іншою 25-річною мешканкою міста Кам’янське. Разом вони придбали, фасували та зберігали психотропну речовину з метою збуту. Під час проведення слідчих дій фігурантка добровільно видала понад сотню згортків із речовиною кристалічного походження, а також вказала місця, де зробили «закладки». На території міста Ізюма поліцейські вилучили ще кілька полімерних згортків із психотропною речовиною”, – пишуть правоохоронці.
Наразі обох жінок затримали та вручили підозру. Також суд обрав їм запобіжний захід – підозрюваних відправили до СІЗО.
Читайте також: Директора КП та двох водіїв селищної ради судитимуть за створення звалища
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Сотні пакетів із PVP виявили копи у дівчат – подробиці», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2025 в 11:45;