Сотни свертков с PVP обнаружили копы у девушек – подробности
В ГУ НП в Харьковской области пишут: во время проверки на блокпосте неподалеку Изюма у 19-летней девушки обнаружили пакет с веществом белого цвета. Как оказалось позже, это было PVP.
В ходе проверки в ее личных вещах нашли 134 пакета с подозрительным веществом. Как вскоре установили специалисты, в них находилось психотропное вещество PVP.
«В ходе досудебного расследования установлено, что женщина действовала совместно с другой 25-летней жительницей Каменского. Вместе они приобрели, фасовали и хранили психотропное вещество для сбыта. В ходе проведения следственных действий фигурантка добровольно выдала более сотни свертков с веществом кристаллического происхождения, а также указала места, где сделали «закладки». На территории Изюма полицейские изъяли еще несколько полимерных свертков с психотропным веществом», – пишут правоохранители.
На данный момент обеих женщин задержали и вручили подозрение. Также суд избрал им меру пресечения – подозреваемых отправили в СИЗО.
28 октября 2025 в 11:45