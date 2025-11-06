Live
  • Чт 06.11.2025
  • Харьков  +8°С
  • USD 42.07
  • EUR 48.34

Количество ДТП выросло за месяц в Харьковской области: в чем причина

Происшествия 18:20   06.11.2025
Оксана Якушко
Количество ДТП выросло за месяц в Харьковской области: в чем причина Фото: ГУНП в Харьковской области

Чаще всего ДТП с пострадавшими происходят в субботу и воскресенье, сообщает Нацполиция.

В октябре в Харьковской области произошло 295 аварии, 78 – с пострадавшими.

Это на 10% ДТП больше, чем в предыдущем месяце.

Из-за аварий 14 человек погибли, еще 95 были травмированы.

Более 70% ДТП с пострадавшими произошли из-за того, что водители превысили скорость. Еще одна распространенная причина аварий – несоблюдение безопасной дистанции и рисковые обгоны на дорогах.

Всего за 10 месяцев 2025 года в Харьковской области случилось 2316 ДТП, из которых 595 – с пострадавшими. За это время из-за аварий погибли 90 человек, 757 были травмированы.

Полицейские констатируют, что наибольшее количество аварий с пострадавшими происходит в выходные – субботу и воскресенье.

Также с начала года в Харьковской области произошло 73 ДТП с участием школьников, в которых погибли 3 ребенка и 88 получили травмы.

Читайте также: Работа в Харькове и области: вакансии с зарплатой от 17 до 55 тысяч гривен

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Сколько многоэтажек снесут в Харькове: Терехов назвал цифру (видео)
Сколько многоэтажек снесут в Харькове: Терехов назвал цифру (видео)
06.11.2025, 12:56
Новости Харькова — главное 6 ноября: что происходит в Волчанске, кто без света
Новости Харькова — главное 6 ноября: что происходит в Волчанске, кто без света
06.11.2025, 17:51
Удар по железной дороге на Харьковщине: к чему стремится враг, объяснил Кулеба
Удар по железной дороге на Харьковщине: к чему стремится враг, объяснил Кулеба
06.11.2025, 12:34
Завтра, 6 ноября, будут выключать свет с 8 по 20 в Харькове и области: график
Завтра, 6 ноября, будут выключать свет с 8 по 20 в Харькове и области: график
05.11.2025, 21:33
Годами насиловал братьев и сестру: 18-летнего приговорили на Харьковщине
Годами насиловал братьев и сестру: 18-летнего приговорили на Харьковщине
05.11.2025, 16:03
Мэр Харькова встретился с партнером по стратегии «умного города» в Барселоне
Мэр Харькова встретился с партнером по стратегии «умного города» в Барселоне
06.11.2025, 18:57

Новости по теме:

06.11.2025
На Харьковщине авто въехало в бетонные блоки: двух человек госпитализировали
03.11.2025
Утром в Харькове произошло смертельное ДТП: погиб пенсионер
28.10.2025
17-летняя девушка пострадала в ДТП на Харьковщине
22.10.2025
Зачитали обвинение водителю, который снес остановку с женщиной под Харьковом
21.10.2025
Авария на Клочковской: водителя Range Rover увезли в больницу (фото, видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Количество ДТП выросло за месяц в Харьковской области: в чем причина», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2025 в 18:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Чаще всего ДТП с пострадавшими происходят в субботу и воскресенье, сообщает Нацполиция.".