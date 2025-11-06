Количество ДТП выросло за месяц в Харьковской области: в чем причина

Чаще всего ДТП с пострадавшими происходят в субботу и воскресенье, сообщает Нацполиция.

В октябре в Харьковской области произошло 295 аварии, 78 – с пострадавшими.

Это на 10% ДТП больше, чем в предыдущем месяце.

Из-за аварий 14 человек погибли, еще 95 были травмированы.

Более 70% ДТП с пострадавшими произошли из-за того, что водители превысили скорость. Еще одна распространенная причина аварий – несоблюдение безопасной дистанции и рисковые обгоны на дорогах.

Всего за 10 месяцев 2025 года в Харьковской области случилось 2316 ДТП, из которых 595 – с пострадавшими. За это время из-за аварий погибли 90 человек, 757 были травмированы.

Полицейские констатируют, что наибольшее количество аварий с пострадавшими происходит в выходные – субботу и воскресенье.

Также с начала года в Харьковской области произошло 73 ДТП с участием школьников, в которых погибли 3 ребенка и 88 получили травмы.