Терехов збирає завтра депутатів на позачергову сесію
Фото: Василь Голосний
Завтра, 19 листопада, у Харкові пройде 49 позачергова сесія міськради, передають у пресслужбі мерії.
Планується, що вона традиційно пройде в онлайн-режимі. Початок запланований на 10:00.
Серед питань, які мають бути розглянуті депутатами: внесення змін до міського бюджету, а також різних соціальних програм, створення інклюзивно-ресурсних центрів, земельні питання. Крім того, депутати ухвалять рішення щодо впорядкування найменувань об’єктів топонімії. Також заплановане дострокове припинення повноважень деяких депутатів Харківської міської ради.
З повним списком питань можна ознайомитись за посиланням.
