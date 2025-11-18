Live

Терехов збирає завтра депутатів на позачергову сесію

Суспільство 11:44   18.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Терехов збирає завтра депутатів на позачергову сесію Фото: Василь Голосний

Завтра, 19 листопада, у Харкові пройде 49 позачергова сесія міськради, передають у пресслужбі мерії.

Планується, що вона традиційно пройде в онлайн-режимі. Початок запланований на 10:00.

Серед питань, які мають бути розглянуті депутатами: внесення змін до міського бюджету, а також різних соціальних програм, створення інклюзивно-ресурсних центрів, земельні питання. Крім того, депутати ухвалять рішення щодо впорядкування найменувань об’єктів топонімії. Також заплановане дострокове припинення повноважень деяких депутатів Харківської міської ради.

З повним списком питань можна ознайомитись за посиланням.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
