Через удари сьогодні на Харківщині спізнюються та змінюють маршрути поїзди
Через пошкодження мережі внаслідок обстрілів на Харківщині запровадили тимчасові обмеження у русі поїздів, передають у АТ “Укрзалізниця”.
Таким чином, за зміненими маршрутами сьогодні відправляються такі поїзди:
“Просимо зважати на зміни та уважно слухати оголошення залізничників та поїзних бригад. Також з міркувань безпеки поїзди Харківщини прямуватимуть з можливими затримками, орієнтовно до однієї години“, – передають залізничники.
Крім того, через пошкодження залізничної інфраструктури змінені маршрути поїздів:
№227 Барвінкове – Івано-Франківськ
№102 Херсон — Барвінкове
“Маршрути ранкових приміських рейсів у напрямку Берестина частково обмежені до завершення відновлювальних робіт. Це стосується поїздів з Харкова, Орільки, Мерефи та Полтави-Південної. Просимо уважно слухати оголошення залізничників та поїзних бригад по місцях“, – додали в повідомленні.
Нагадаємо, вночі 18 листопада РФ обстріляла Берестин ракетами. Вибухи у громаді пролунали після опівночі. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про дев’ятьох поранених, серед них – 16-річний хлопець. Незабаром він розповів, що у лікарні загинула 17-річна дівчина, яка отримала тяжкі травми через обстріли. Відомо про дев’ятьох постраждалих, семеро з яких госпіталізовані з вибуховими травмами. Ще двоє людей отримали гостру реакцію на стрес, уточнив Синєгубов.
Читайте також: Під час ліквідації пожежі у Люботині рятувальники знайшли тіло жінки
Новини за темою:
- Категорії: Події, Транспорт, Україна; Теги: АТ "Укрзалізниця", обстріли, потяги, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Через удари сьогодні на Харківщині спізнюються та змінюють маршрути поїзди», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2025 в 11:00;