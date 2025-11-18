Live

Через удари сьогодні на Харківщині спізнюються та змінюють маршрути поїзди

Події 11:00   18.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Через пошкодження мережі внаслідок обстрілів на Харківщині запровадили тимчасові обмеження у русі поїздів, передають у АТ “Укрзалізниця”.

Таким чином, за зміненими маршрутами сьогодні відправляються такі поїзди:

Просимо зважати на зміни та уважно слухати оголошення залізничників та поїзних бригад. Також з міркувань безпеки поїзди  Харківщини прямуватимуть з можливими затримками, орієнтовно до однієї години“, – передають залізничники.

Крім того, через пошкодження залізничної інфраструктури змінені маршрути поїздів:

  • №227 Барвінкове – Івано-Франківськ

  • №102 Херсон — Барвінкове

Маршрути ранкових приміських рейсів у напрямку Берестина частково обмежені до завершення відновлювальних робіт. Це стосується поїздів з Харкова, Орільки, Мерефи та Полтави-Південної. Просимо уважно слухати оголошення залізничників та поїзних бригад по місцях“, – додали в повідомленні.

Нагадаємо, вночі 18 листопада РФ обстріляла Берестин ракетами. Вибухи у громаді пролунали після опівночі. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про дев’ятьох поранених, серед них – 16-річний хлопець. Незабаром він розповів, що у лікарні загинула 17-річна дівчина, яка отримала тяжкі травми через обстріли. Відомо про дев’ятьох постраждалих, семеро з яких госпіталізовані з вибуховими травмами. Ще двоє людей отримали гостру реакцію на стрес, уточнив Синєгубов.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
