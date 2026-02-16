Справа “Мідас”: ексміністру енергетики НАБУ вручила підозру

Колишнього міністра енергетики підозрюють у відмиванні коштів та участі у злочинній організації, пишуть у НАБУ. Ймовірно, йдеться про Германа Галущенка.

Так у НАБУ встановили, що ще в лютому 2021 року на острові Ангілья (самоврядна заморська територія Великої Британії) учасники злочинної організації зареєстрували фонд, який мав залучити близько 100 мільйонів доларів “інвестицій”. Його очолив громадянин Сейшельських островів та Сент-Кітс та Невіс – знайомий учасників організації. За даними слідства, він допомагав із відмиванням незаконних доходів. Окрім того, серед “інвесторів” фонду фігурує родина підозрюваного.

“З метою приховання його участі на Маршаллових Островах створили дві компанії, інтегровані у структуру трасту, зареєстрованого у Сент-Кітс і Невісі. Бенефіціарами компаній оформили колишню дружину та чотирьох дітей високопосадовця. Ці компанії стали «інвесторами» фонду (шляхом купівлі його акцій), а учасники злочинної організації в інтересах підозрюваного почали перераховувати кошти на рахунки фонду, відкриті у трьох швейцарських банках. Здобуті в Україні та за процедурою міжнародного співробітництва з компетентними органами низки країн матеріали свідчать, що у період перебування підозрюваного на посаді через його довірену особу, відому як «Рокет», злочинна організація отримала понад $112 млн готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі”, – пишуть у НАБУ.

На рахунки фонду сім’ї підозрюваного надійшло понад 7,4 мільйона доларів. Ще понад 1,3 мільйона швейцарських франків та 2,4 мільйона євро видали готівкою та перерахували сім’ї безпосередньо у Швейцарії.

“15 лютого 2026 року при спробі залишити територію України колишнього високопосадовця затримали детективи НАБУ. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України. Слідство триває”, – додали в повідомленні.

Нагадаємо, ексміністра енергетики затримали 15 лютого під час перетину кордону у межах справи «Мідас», повідомили у Національному антикорупційному бюро. НАБУ не називало ім’я затриманого, але раніше «Українська правда» з посиланням на співрозмовника у політичних колах повідомила про затримання Германа Галущенка – міністра енергетики з 2021 по 2025 рік.