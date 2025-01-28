Розкрадання коштів Укренерго: Скоробагачу з Харківщини обрали запобіжний захід
ВАКС заочно обрав запобіжні заходи колишньому заступнику голови Харківської облради та директорці приватної фірми у справі про розкрадання коштів «Укренерго» на майже 60 млн грн.
За рішенням суду, фігурантів мають взяти під варту, повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
«Після затримання вказаних підозрюваних та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу», – додали у САП.
Нагадаємо, у січні СБУ та НАБУ викрили схему розкрадання коштів «Укренерго» на майже 60 млн грн. Фігурантом у справі є колишній депутат та заступник голови Харківської облради, який наразі, за даними слідства, переховується за кордоном. Як повідомило джерело у правоохоронних органах виданню LIGA.net, йдеться про Володимира Скоробагача.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2025 в 16:23;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ВАКС заочно обрав запобіжні заходи колишньому заступнику голови Харківської облради та директорці приватної фірми у справі про розкрадання коштів «Укренерго» на майже 60 млн грн.".