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Розкрадання коштів Укренерго: Скоробагачу з Харківщини обрали запобіжний захід

Суспільство 16:23   28.01.2025
Вікторія Яковенко
Розкрадання коштів Укренерго: Скоробагачу з Харківщини обрали запобіжний захід Фото: САП

ВАКС заочно обрав запобіжні заходи колишньому заступнику голови Харківської облради та директорці приватної фірми у справі про розкрадання коштів «Укренерго» на майже 60 млн грн.

За рішенням суду, фігурантів мають взяти під варту, повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

«Після затримання вказаних підозрюваних та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу», – додали у САП.

Нагадаємо, у січні СБУ та НАБУ викрили схему розкрадання коштів «Укренерго» на майже 60 млн грн. Фігурантом у справі є колишній депутат та заступник голови Харківської облради, який наразі, за даними слідства, переховується за кордоном. Як повідомило джерело у правоохоронних органах виданню LIGA.net, йдеться про Володимира Скоробагача.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2025 в 16:23;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ВАКС заочно обрав запобіжні заходи колишньому заступнику голови Харківської облради та директорці приватної фірми у справі про розкрадання коштів «Укренерго» на майже 60 млн грн.".