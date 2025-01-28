Розкрадання коштів Укренерго: Скоробагачу з Харківщини обрали запобіжний захід

ВАКС заочно обрав запобіжні заходи колишньому заступнику голови Харківської облради та директорці приватної фірми у справі про розкрадання коштів «Укренерго» на майже 60 млн грн.

За рішенням суду, фігурантів мають взяти під варту, повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

«Після затримання вказаних підозрюваних та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу», – додали у САП.

Нагадаємо, у січні СБУ та НАБУ викрили схему розкрадання коштів «Укренерго» на майже 60 млн грн. Фігурантом у справі є колишній депутат та заступник голови Харківської облради, який наразі, за даними слідства, переховується за кордоном. Як повідомило джерело у правоохоронних органах виданню LIGA.net, йдеться про Володимира Скоробагача.