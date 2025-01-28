Хищение средств Укрэнерго: Скоробогачу с Харьковщины избрали меру пресечения

ВАКС заочно избрал меры пресечения бывшему заместителю главы Харьковского облсовета и директору частной фирмы по делу о хищении средств «Укрэнерго» почти на 60 млн грн.

По решению суда фигурантов должны взять под стражу, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

«После задержания указанных подозреваемых и доставки к месту проведения досудебного расследования следователь судья решит вопрос о применении этой меры пресечения», — добавили в САП.

Напомним, в январе СБУ и НАБУ разоблачили схему хищения средств «Укрэнерго» почти на 60 млн грн. Фигурантом по делу является бывший депутат и заместитель главы Харьковского облсовета, который, по данным следствия, скрывается за границей. Как сообщил источник в правоохранительных органах изданию LIGA.net, речь идет о Владимире Скоробагаче.