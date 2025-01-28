Хищение средств Укрэнерго: Скоробогачу с Харьковщины избрали меру пресечения
ВАКС заочно избрал меры пресечения бывшему заместителю главы Харьковского облсовета и директору частной фирмы по делу о хищении средств «Укрэнерго» почти на 60 млн грн.
По решению суда фигурантов должны взять под стражу, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
«После задержания указанных подозреваемых и доставки к месту проведения досудебного расследования следователь судья решит вопрос о применении этой меры пресечения», — добавили в САП.
Напомним, в январе СБУ и НАБУ разоблачили схему хищения средств «Укрэнерго» почти на 60 млн грн. Фигурантом по делу является бывший депутат и заместитель главы Харьковского облсовета, который, по данным следствия, скрывается за границей. Как сообщил источник в правоохранительных органах изданию LIGA.net, речь идет о Владимире Скоробагаче.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: мера пресечения, сап, скоробагач, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 28 января 2025 в 16:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ВАКС заочно избрал меры пресечения бывшему заместителю главы Харьковского облсовета и директору частной фирмы по делу о хищении средств «Укрэнерго» почти на 60 млн грн.".