Более 5 млн грн браконьеры нарубили деревьев на Харьковщине (фото)
Восьми мужчинам сообщили подозрение в незаконной порубке деревьев, сообщила Харьковская областная прокуратура.
В 2023 году восемь мужчин зарабатывали на незаконной порубке деревьев. Все они живут в Лозовском районе, там они и рубили деревья в защитных лесных насаждениях.
Дельцы успели вырубить почти 1800 деревьев. Они перевозили древесину на нефункционирующее предприятие в городе Златополь, где хранили для дальнейшей продажи.
Правоохранители разоблачили сделку. В результате преступной деятельности браконьеры нанесли государству ущерб на сумму более 5 млн гривен.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: вырубка, деревья, Харьковская областная прокуратура, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 27 января 2025 в 19:28;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Восьми мужчинам сообщили подозрение в незаконной порубке деревьев, сообщила Харьковская областная прокуратура.".