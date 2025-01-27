Более 5 млн грн браконьеры нарубили деревьев на Харьковщине (фото)

Восьми мужчинам сообщили подозрение в незаконной порубке деревьев, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В 2023 году восемь мужчин зарабатывали на незаконной порубке деревьев. Все они живут в Лозовском районе, там они и рубили деревья в защитных лесных насаждениях.

Дельцы успели вырубить почти 1800 деревьев. Они перевозили древесину на нефункционирующее предприятие в городе Златополь, где хранили для дальнейшей продажи.

Правоохранители разоблачили сделку. В результате преступной деятельности браконьеры нанесли государству ущерб на сумму более 5 млн гривен.