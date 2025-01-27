На понад 5 млн грн браконьєри нарубали дерев на Харківщині (фото)
Восьми чоловікам повідомили підозру у незаконній порубці дерев, повідомила Харківська обласна прокуратура.
У 2023 році вісім чоловіків заробляли на незаконній порубці дерев. Всі вони мешкають у Лозівського району, там вони і рубали дерева у захисних лісових насадженнях.
Ділки встигли вирубити майже 1800 дерев. Вони перевозили деревину на нефункціонуюче підприємство у місті Златопіль, де зберігали для подальшого продажу.
Правоохоронці викрили оборудку. Внаслідок злочинної діяльності браконьєри завдали державі матеріальну шкоду на суму понад 5 млн гривень.
Читайте також: Шпигун РФ, який збирав таємну інформацію в Харкові, сяде на 10 років
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: вырубка, деревья, харківщина, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На понад 5 млн грн браконьєри нарубали дерев на Харківщині (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2025 в 19:28;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Восьми чоловікам повідомили підозру у незаконній порубці дерев, повідомила Харківська обласна прокуратура.".