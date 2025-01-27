На понад 5 млн грн браконьєри нарубали дерев на Харківщині (фото)

Восьми чоловікам повідомили підозру у незаконній порубці дерев, повідомила Харківська обласна прокуратура.

У 2023 році вісім чоловіків заробляли на незаконній порубці дерев. Всі вони мешкають у Лозівського району, там вони і рубали дерева у захисних лісових насадженнях.

Ділки встигли вирубити майже 1800 дерев. Вони перевозили деревину на нефункціонуюче підприємство у місті Златопіль, де зберігали для подальшого продажу.

Правоохоронці викрили оборудку. Внаслідок злочинної діяльності браконьєри завдали державі матеріальну шкоду на суму понад 5 млн гривень.