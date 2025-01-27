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На понад 5 млн грн браконьєри нарубали дерев на Харківщині (фото)

Події 19:28   27.01.2025
Оксана Якушко
На понад 5 млн грн браконьєри нарубали дерев на Харківщині (фото)

Восьми чоловікам повідомили підозру у незаконній порубці дерев, повідомила Харківська обласна прокуратура.

У 2023 році вісім чоловіків заробляли на незаконній порубці дерев. Всі вони мешкають у Лозівського району, там вони і рубали дерева у захисних лісових насадженнях.

Ділки встигли вирубити майже 1800 дерев. Вони перевозили деревину на нефункціонуюче підприємство у місті Златопіль, де зберігали для подальшого продажу.

Правоохоронці викрили оборудку. Внаслідок злочинної діяльності браконьєри завдали державі матеріальну шкоду на суму понад 5 млн гривень.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2025 в 19:28;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Восьми чоловікам повідомили підозру у незаконній порубці дерев, повідомила Харківська обласна прокуратура.".