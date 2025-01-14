В «Укрэнерго» украли 58 млн: подозревают экс-замглавы Харьковского облсовета

СБУ и НАБУ разоблачили схему хищения средств «Укрэнерго» почти на 60 млн грн. Фигурантом по делу является бывший депутат и заместитель главы Харьковского облсовета, который сейчас скрывается за границей.

По данным СБУ, в апреле 2022 года он организовал схему хищения электроэнергии «Укрэнерго» на 58,44 млн грн. Как сообщил источник в правоохранительных органах изданию LIGA.net, речь идет о Владимире Скоробагаче.

К деятельности депутат привлек двух сообщников: основателя и директора частной компании в Киеве, торгующей энергоносителями.

«Вместе они создали три фиктивных фирмы, через которые получали электроэнергию из Объединенной энергосистемы Украины и продавали конечным потребителям. Ни одна из этих фирм не платила «Укрэнерго» за полученную электроэнергию. При этом полученные от потребителей доходы фигуранты выводили в тень под видом уплаты долговых обязательств перед аффилированными компаниями. Далее эти «средства, уплаченные как долг» переводили на счета другой компании, зарегистрированной на Балканах», — выяснили в СБУ.

Правоохранители провели обыски в Киеве у основателя столичной компании и сообщили ему о подозрении, другим двум участникам схемы о подозрении сообщили заочно.

В частности, экс-депутату и директору предприятия инкриминируют: ч.ч. 3, 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (организация и пособничество в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах организованной группой) и ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Если вину докажут, фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.