На Харьковщине разоблачили предательницу — СБУ о деятельности женщины
Правоохранители выяснили, что 52-летняя жительница Купянского района работала на врага во время оккупации Харьковщины.
По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, фигурантка летом 2022 года работала на должности в. и. о. начальника «отдела административно-хозяйственного обеспечения Двуречанского территориального управления» в оккупационной администрации Купянского района.
Установлено, что после захвата части территории женщина добровольно выполняла «распоряжение» новой власти, а также посещала совещания во вражеской администрации.
В частности, на своей должности фигурантка подписывала служебные документы: отчеты по использованию горюче-смазочных материалов, путевые листы служебного транспорта и карточки учета работы легкового транспорта, добавили в СБУ.
«Кроме этого, она получала в оккупационной администрации так называемую «материальную помощь», организовывала ее распространение среди местных жителей и своих подчиненных, создавая иллюзию, будто рашисты с заботой относятся к жителям оккупированных территорий», — заявили правоохранители.
Накануне деоккупации женщина сбежала на территорию РФ, где скрывается. Ей заочно объявили о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) УКУ.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: коллаборантка, Купянский район, предательница, СБУ, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 14 января 2025 в 14:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители выяснили, что 52-летняя жительница Купянского района работала на врага во время оккупации Харьковщины.".