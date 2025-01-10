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Главный гауляйтер Харьковщины Ганчев получил еще одно подозрение от СБУ

Общество 21:55   10.01.2025
Елена Нагорная
Главный гауляйтер Харьковщины Ганчев получил еще одно подозрение от СБУ Скриншот

49-летний глава оккупационной администрации в Харьковской области Виталий Ганчев, которого уже обвиняют в государственной измене и коллаборационной деятельности, 10 января получил еще одно подозрение в госизмене (ч. 2 ст. 111 УКУ) от СБУ.

Как говорится в материалах, опубликованных на сайте Офиса генпрокурора, в период с 24 февраля по 9 сентября 2022 года представители ВС РФ контролировали в Купянске здания, обеспечивающие деятельность органов государственной власти Украины.

3 июня группа украинцев (в сговоре с представителями РФ) подписала протокол о создании оккупационной администрации на территории Харьковщины под названием «Временная гражданская администрация Харьковской области» (с 18 июля 2022 года — «Военно-гражданская администрация Харьковской области»). Ее руководителем избрали Виталия Ганчева.

С 3 июня 2022 года по 31 декабря 2024 года Ганчев утверждал структуру незаконных органов власти, правоохранительных и судебных органов на временно оккупированных территориях, организовывал их работу, принимал на работу сотрудников, присваивал и распоряжался имуществом громад Харьковщины путем выдачи приказов об их «национализации».

Также, по данным следствия, Ганчев внедрял на временно оккупированных территориях идеологию «русского мира», русификацию и другие составляющие имперской политики РФ. Гауляйтер в частности выдал указ о статусе русского языка как официального при документообороте и деловодстве, украинский же получил статус регионального. Кроме того, его распоряжениями на временно оккупированных территориях был введен рубль и демонтирована украинская государственная символика.

9 сентября 2022 года Купянск был освобожден от российских захватчиков. Ганчев выехал в РФ, где продолжает исполнять функции главы «Временной гражданской администрации Харьковской области». С 17 марта 2023 года по 31 декабря 2024 года он неоднократно принимал участие в политических мероприятиях в России как представитель оккупационного органа власти.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 10 января 2025 в 21:55;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава оккупационной администрации в Харьковской области Виталий Ганчев 10 января получил еще одно подозрение в госизмене".