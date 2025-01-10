Головний гауляйтер Харківщини Ганчев отримав ще одну підозру від СБУ

49-річний голова окупаційної адміністрації у Харківській області Віталій Ганчев, якого в Україні вже обвинувачують у державній зраді та колабораційній діяльності, 10 січня отримав ще одну підозру у держзраді (ч. 2 ст. 111 ККУ) від СБУ.

Як йдеться у матеріалах, опублікованих на сайті Офісу генпрокурора, у період з 24 лютого по 9 вересня 2022 року представники ЗС РФ контролювали у Куп’янську будівлі, які забезпечують діяльність органів державної влади України.

3 червня група українців (у змові з представниками РФ) підписала протокол про створення окупаційної адміністрації на території Харківщини під назвою «Временная гражданская администрация Харьковской области» (з 18 липня 2022 року – «Военно-гражданская администрация Харьковской области»). Її керівником обрали Віталія Ганчева.

З 3 червня 2022 року по 31 грудня 2024 року Ганчев затверджував структуру незаконних органів влади, правоохоронних та судових органів на тимчасово окупованих територіях, організовував їхню роботу, приймав на службу співробітників, розпоряджався майном громад Харківщини шляхом видачі наказів про їхню «націоналізацію».

Також, за даними слідства, Ганчев впроваджував на тимчасово окупованих територіях ідеологію “русского мира”, русифікацію та інші складові імперської політики РФ. Гауляйтер зокрема видав наказ про статус російської мови як офіційної при документообігу та діловодстві, українська ж набула статусу регіональної. Крім того, його наказами на тимчасово окупованих територіях було запроваджено рубль та демонтовано українську державну символіку.

9 вересня 2022 року Куп’янськ звільнили від російських загарбників. Ганчев виїхав до РФ, де продовжує виконувати функції глави «Временной гражданской администрации Харьковской области». З 17 березня 2023 року до 31 грудня 2024 року він неодноразово брав участь у політичних заходах у Росії як представник окупаційного органу влади.