Очільнику окупаційної адміністрації на Харківщині Ганчеву «світить» довічне
Правоохоронці завершили спецрозслідування стосовно 49-річного очільника окупаційної адміністрації на Харківщині Віталія Ганчева. Справу передали до суду.
За даними Харківської обласної прокуратури, у березні 2022 року фігурант, який раніше проходив службу на різних посадах в органах внутрішніх справ України, а згодом і в «міліції» так званої «ЛНР», приїхав в окуповане на той час селище Козача Лопань, щоб очолити окупаційну адміністрацію.
Зокрема, «глава» так званої «ВГА» допомагав окупантам вишукувати серед населення осіб, які брали участь в АТО/ООС, місцевих волонтерів та патріотично налаштованих громадян. Також він забезпечував росіян спецтехнікою для зведення інженерних споруд, додали в прокуратурі.
Крім цього, фігурант повідомляв представникам РФ інформацію про СОУ, агітував мешканців лояльно ставитись до загарбників, підбирав та призначав на посади співробітників псевдооргану влади.
«Щоб дискредитувати органи влади України та ЗСУ, головний гауляйтер Харківщини знімався у пропагандистських роликах рф, які в подальшому транслювались на федеральних каналах держави-агресорки, в яких розповідав, як нова влада «турбується» про місцевих жителів», – зазначили правоохоронці.
Під час контрнаступу ЗСУ у вересні 2022 року чоловік втік до РФ, наразі він перебуває в розшуку. Йому інкримінують держзраду, вчинену в умовах воєнного стану, та колабораційну діяльність (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 ККУ). Фігуранту загрожує довічне ув’язнення.
Читайте також: Французьких найманців у Харкові “виявили” російські пропагандисти
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ганчев, Казачья Лопань, окупація, харківщина, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Очільнику окупаційної адміністрації на Харківщині Ганчеву «світить» довічне»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Грудня 2024 в 16:25;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці завершили спецрозслідування стосовно 49-річного очільника окупаційної адміністрації на Харківщині Віталія Ганчева. Справу передали до суду.".