Очільнику окупаційної адміністрації на Харківщині Ганчеву «світить» довічне

Правоохоронці завершили спецрозслідування стосовно 49-річного очільника окупаційної адміністрації на Харківщині Віталія Ганчева. Справу передали до суду.

За даними Харківської обласної прокуратури, у березні 2022 року фігурант, який раніше проходив службу на різних посадах в органах внутрішніх справ України, а згодом і в «міліції» так званої «ЛНР», приїхав в окуповане на той час селище Козача Лопань, щоб очолити окупаційну адміністрацію.

Зокрема, «глава» так званої «ВГА» допомагав окупантам вишукувати серед населення осіб, які брали участь в АТО/ООС, місцевих волонтерів та патріотично налаштованих громадян. Також він забезпечував росіян спецтехнікою для зведення інженерних споруд, додали в прокуратурі.

Крім цього, фігурант повідомляв представникам РФ інформацію про СОУ, агітував мешканців лояльно ставитись до загарбників, підбирав та призначав на посади співробітників псевдооргану влади.

«Щоб дискредитувати органи влади України та ЗСУ, головний гауляйтер Харківщини знімався у пропагандистських роликах рф, які в подальшому транслювались на федеральних каналах держави-агресорки, в яких розповідав, як нова влада «турбується» про місцевих жителів», – зазначили правоохоронці.

Під час контрнаступу ЗСУ у вересні 2022 року чоловік втік до РФ, наразі він перебуває в розшуку. Йому інкримінують держзраду, вчинену в умовах воєнного стану, та колабораційну діяльність (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 ККУ). Фігуранту загрожує довічне ув’язнення.