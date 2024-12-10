Live
  • Вт 10.12.2024
  • Харків  +2°С
  • USD 41.51
  • EUR 43.85

Очільнику окупаційної адміністрації на Харківщині Ганчеву «світить» довічне

Суспільство 16:25   10.12.2024
Вікторія Яковенко
Очільнику окупаційної адміністрації на Харківщині Ганчеву «світить» довічне Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці завершили спецрозслідування стосовно 49-річного очільника окупаційної адміністрації на Харківщині Віталія Ганчева. Справу передали до суду.

За даними Харківської обласної прокуратури, у березні 2022 року фігурант, який раніше проходив службу на різних посадах в органах внутрішніх справ України, а згодом і в «міліції» так званої «ЛНР», приїхав в окуповане на той час селище Козача Лопань, щоб очолити окупаційну адміністрацію.

Зокрема, «глава» так званої «ВГА» допомагав окупантам вишукувати серед населення осіб, які брали участь в АТО/ООС, місцевих волонтерів та патріотично налаштованих громадян. Також він забезпечував росіян спецтехнікою для зведення інженерних споруд, додали в прокуратурі.

Крім цього, фігурант повідомляв представникам РФ інформацію про СОУ, агітував мешканців лояльно ставитись до загарбників, підбирав та призначав на посади співробітників псевдооргану влади.

«Щоб дискредитувати органи влади України та ЗСУ, головний гауляйтер Харківщини знімався у пропагандистських роликах рф, які в подальшому транслювались на федеральних каналах держави-агресорки, в яких розповідав, як нова влада «турбується» про місцевих жителів», – зазначили правоохоронці.

Під час контрнаступу ЗСУ у вересні 2022 року чоловік втік до РФ, наразі він перебуває в розшуку. Йому інкримінують держзраду, вчинену в умовах воєнного стану, та колабораційну діяльність (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 ККУ). Фігуранту загрожує довічне ув’язнення.

Читайте також: Французьких найманців у Харкові “виявили” російські пропагандисти

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Ґвалтували та катували струмом ізюмчанку: СБУ встановила ще двох окупантів
Ґвалтували та катували струмом ізюмчанку: СБУ встановила ще двох окупантів
10.12.2024, 17:37
Про небезпечні явища попереджають жителів Харківщини
Про небезпечні явища попереджають жителів Харківщини
10.12.2024, 17:11
11 разів ворог штурмував на Харківському та Куп’янському напрямках – Генштаб
11 разів ворог штурмував на Харківському та Куп’янському напрямках – Генштаб
10.12.2024, 16:51
Очільнику окупаційної адміністрації на Харківщині Ганчеву «світить» довічне
Очільнику окупаційної адміністрації на Харківщині Ганчеву «світить» довічне
10.12.2024, 16:25
Поранена жінка: вдень російські дрони вдарили по селу на Харківщині
Поранена жінка: вдень російські дрони вдарили по селу на Харківщині
10.12.2024, 15:40
Порушники ПДР у Харкові «засвітились» у соцмережах: копи їх покарали (фото)
Порушники ПДР у Харкові «засвітились» у соцмережах: копи їх покарали (фото)
10.12.2024, 15:30

Новини за темою:


Ви читали новину: «Очільнику окупаційної адміністрації на Харківщині Ганчеву «світить» довічне»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Грудня 2024 в 16:25;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці завершили спецрозслідування стосовно 49-річного очільника окупаційної адміністрації на Харківщині Віталія Ганчева. Справу передали до суду.".