Live
  • Сб 27.07.2024
  • Харків  +30°С
  • USD 41.2
  • EUR 44.68

Французьких найманців у Харкові “виявили” російські пропагандисти

Світ 18:56   27.07.2024
Оксана Горун
Французьких найманців у Харкові “виявили” російські пропагандисти Скриншот: ХАЦ

Пропагандисти країни-агресора на тлі провалу свого “наступу на Харків” згадали про “іноземних найманців”. Подробиці зі світу фантазій ворога повідомив Харківський антикорупційний центр.

“Російські пропагандисти активно поширюють у соціальних мережах дезінформацію, що нібито на Харківщину прибула “велика група іноземних найманців”. Зазвичай такі повідомлення в агресора з’являються для виправдання обстрілів цивільної інфраструктури”, – попередили в ХАЦ 27 липня.

Запустив чергову хвилю істерії в росЗМІ та соцмережах так званий “начальник ВГА Харьковской области” Віталій Ганчев. Він заявив про міфічний приїзд до Харкова “великої кількості найманців” із Франції, Польщі, Великої Британії та США.

Читайте також: “Зеленський готовий дати команду затопити Харків” – РФ розганяє новий фейк

“Жодних доказів Ганчев не навів. Щобільше, це вже не перший фейк про французьких та польських найманців на Харківщині, який створювали та поширювали колаборанти. Жодного разу їхні повідомлення про найманців не були підтверджені. Наприклад, минулого року інший колаборант Андрій Марочко розповідав, що на Харківщину нібито прибули іноземні кадрові військові під виглядом найманців, — прокоментували у Харківському антикорупційному центрі.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Удар по харківському екопарку: показали врятованих тварин (відео)
Удар по харківському екопарку: показали врятованих тварин (відео)
27.07.2024, 17:40
Мініставок і альпійська гірка: двір у Харкові прикрасила жителька (фото)
Мініставок і альпійська гірка: двір у Харкові прикрасила жителька (фото)
26.07.2024, 12:49
У районі Вовчанська відбивають атаку росіян – Генштаб
У районі Вовчанська відбивають атаку росіян – Генштаб
27.07.2024, 16:20
Перейменування в Харкові ще не все? Депутат анонсував продовження
Перейменування в Харкові ще не все? Депутат анонсував продовження
27.07.2024, 15:07
3,7 млрд за знищене житло на Харківщині: сформували 2662 сетрифікати
3,7 млрд за знищене житло на Харківщині: сформували 2662 сетрифікати
27.07.2024, 16:12
Світло відключатимуть у Харкові 27 липня: Харківобленерго повідомило, коли
Світло відключатимуть у Харкові 27 липня: Харківобленерго повідомило, коли
27.07.2024, 11:30

Новини за темою:


Ви читали новину: «Французьких найманців у Харкові “виявили” російські пропагандисти»; з категорії Світ на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2024 в 18:56;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пропагандисти країни-агресора на тлі провалу свого “наступу на Харків” згадали про “іноземних найманців”. Подробиці зі світу фантазій ворога повідомив Харківський антикорупційний центр".