Французьких найманців у Харкові “виявили” російські пропагандисти
Пропагандисти країни-агресора на тлі провалу свого “наступу на Харків” згадали про “іноземних найманців”. Подробиці зі світу фантазій ворога повідомив Харківський антикорупційний центр.
“Російські пропагандисти активно поширюють у соціальних мережах дезінформацію, що нібито на Харківщину прибула “велика група іноземних найманців”. Зазвичай такі повідомлення в агресора з’являються для виправдання обстрілів цивільної інфраструктури”, – попередили в ХАЦ 27 липня.
Запустив чергову хвилю істерії в росЗМІ та соцмережах так званий “начальник ВГА Харьковской области” Віталій Ганчев. Він заявив про міфічний приїзд до Харкова “великої кількості найманців” із Франції, Польщі, Великої Британії та США.
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“Жодних доказів Ганчев не навів. Щобільше, це вже не перший фейк про французьких та польських найманців на Харківщині, який створювали та поширювали колаборанти. Жодного разу їхні повідомлення про найманців не були підтверджені. Наприклад, минулого року інший колаборант Андрій Марочко розповідав, що на Харківщину нібито прибули іноземні кадрові військові під виглядом найманців, — прокоментували у Харківському антикорупційному центрі.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2024 в 18:56;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пропагандисти країни-агресора на тлі провалу свого “наступу на Харків” згадали про “іноземних найманців”. Подробиці зі світу фантазій ворога повідомив Харківський антикорупційний центр".