Французских наемников в Харькове «обнаружили» российские пропагандисты
Пропагандисты страны-агрессора на фоне провала своего «наступления на Харьков» вспомнили об «иностранных наемниках». Подробности из мира фантазий врага сообщил Харьковский антикоррупционный центр.
«Российские пропагандисты активно распространяют в социальных сетях дезинформацию, якобы на Харьковщину прибыла «большая группа иностранных наемников». Обычно такие сообщения у агрессора появляются для оправдания обстрелов гражданской инфраструктуры», — предупредили в ХАЦ 27 июля.
Запустил очередную волну истерии в росСМИ и соцсетях так называемый «глава ВГА Харьковской области» Виталий Ганчев. Он заявил о мифическом приезде в Харьков «большого количества наемников» из Франции, Польши, Великобритании и США.
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«Никаких доказательств Ганчев не привел. Более того, это уже не первый фейк о французских и польских наемниках в Харьковской области, который создавали и распространяли коллаборанты. Ни разу их сообщения о наемниках не были подтверждены. Например, в прошлом году другой коллаборант Андрей Марочко рассказывал, что в Харьковскую область якобы прибыли иностранные кадровые военные под видом наемников», — прокомментировали в Харьковском антикоррупционном центре.
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- Категории: Мир, Общество, Харьков; Теги: наемники, новости Харькова, пропаганда, фейк, ХАЦ;
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- • Дата публикации материала: 27 июля 2024 в 18:56;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пропагандисты страны-агрессора на фоне провала своего «наступления на Харьков» вспомнили об «иностранных наемниках». Подробности из мира фантазий врага сообщил Харьковский антикоррупционный центр".