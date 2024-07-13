«Зеленский готов дать команду затопить Харьков» — РФ разгоняет новый фейк

Новость о том, что «Зеленский готов дать команду затопить Харьков» – очередной вражеский фейк, сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при МКИП.

Отмечается, что российские Telegram-каналы распространили информацию о том, что СОУ, в случае угрозы российского наступления, готовы выполнить приказ Зеленского и затопить Харьков путем подрыва дамб Печенежского и Травянского водохранилищ.

«Правда: такие фейки россияне бросают в качестве своеобразной «артподготовки» к совершению ими очередного военного преступления в том или ином регионе. Вероятно, вбросом подобных фейков россияне угрожают атаковать дамбы в Харьковской области», – объяснили в Центре стратегических коммуникаций.

Там также напомнили, что в мае оккупанты уже распространяли подобный фейк о том, что якобы «ВСУ готовятся затопить Харьков».