«Зеленский готов дать команду затопить Харьков» — РФ разгоняет новый фейк
Новость о том, что «Зеленский готов дать команду затопить Харьков» – очередной вражеский фейк, сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при МКИП.
Отмечается, что российские Telegram-каналы распространили информацию о том, что СОУ, в случае угрозы российского наступления, готовы выполнить приказ Зеленского и затопить Харьков путем подрыва дамб Печенежского и Травянского водохранилищ.
«Правда: такие фейки россияне бросают в качестве своеобразной «артподготовки» к совершению ими очередного военного преступления в том или ином регионе. Вероятно, вбросом подобных фейков россияне угрожают атаковать дамбы в Харьковской области», – объяснили в Центре стратегических коммуникаций.
Там также напомнили, что в мае оккупанты уже распространяли подобный фейк о том, что якобы «ВСУ готовятся затопить Харьков».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дамба, Зеленский, подрыв, фейк, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 13 июля 2024 в 09:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новость о том, что «Зеленский готов дать команду затопить Харьков» – очередной вражеский фейк, сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при МКИП.".