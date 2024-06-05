Контрнаступление и огневые точки в квартирах: что врут про Харьковщину росСМИ

Военный аналитик группы «Информационное сопротивление» Алексей Копытько проанализировал, какие фейки сочиняет про Харьковщину российская пропаганда на фоне замершего «наступления на Харьков».

«24 мая я отметил, что росмедиа начали морально готовить публику к «контрнаступлению украинских войск» на севере Харьковской области. Ибо у них явно пошло не по плану. И что вы думаете? Контрнаступление идет полным ходом, и российские солдаты его героически отражают уже третий день, — написал Копытько 4 июня. — В частности, федеральные СМИ сообщают, что ночью был нанесен удар по «Змиеву, на юге Харьковской области». В этом южном Змиеве на базе отдыха размещались «до 15 тыс.» солдат элитных частей, которые готовились к контрнаступлению. В результате ударов потери якобы составили «до 500 человек» (в действительности россияне убили 1 гражданского и еще два получили ранения в Слобожанской громаде)».

Помимо сочинений про героическое отражение контрнаступления «элитных частей», россияне вспомнили про наличие у них «кадыровцев».

«Сообщается, что на Харьков будет то ли мощно наступать, то ли мощно контротступать «спецназ» «Ахмат». Громогласно объявлено, что этот сброд занял позиции «в первом эшелоне». Ждем потока роликов», — прокомментировал Копытько.

Среди других сообщений пропагандистов — активизация в Харькове некоего «российского подполья» (настолько «зашифрованного», что у него даже есть спикер) и традиционные заявления о «нацистах» и «иностранных наемниках», которые держат оборону на Харьковщине. Также россияне продвигают нарратив, которым традиционно оправдывают все свои военные преступления против гражданских.

«Харьковчанам будет полезно узнать, что в их квартирах массово оборудуют огневые точки, из-за чего жителей насильственно выселяют, — отметил военный аналитик. — Если вы пока не заметили огневую точку в своей квартире, не теряйте бдительность».