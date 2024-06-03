Эвакуация чиновников из Липцев, Терновой и не только – РФ разгоняет новый фейк
В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности опровергли очередной российский фейк о Харьковщине.
Сообщается, что российские Telegram-каналы распространяют фото якобы приказа главы ХОВА Олега Синегубова об эвакуации руководства нескольких населенных пунктов региона.
В частности, в фото, которое распространяют оккупанты, говорится о населенных пунктах Липцы, Слобожанское, Веселое, Нескучное, Терновая, Графское, Синельниково и Бочково.
«Верифицировав информацию в ХОВА, Центр сообщает, что приказ — фейк. Также в администрации отметили, что по номеру 121 В (который указан в фейковом документе) у ОВА уже существует другое распоряжение. В то же время, оформление так называемого приказа и употребление в тексте документа выражений «приказываем» и «поголовный список» не соответствует требованиям деловой речи», — отметили в Центре стратегических коммуникаций.
Там добавили, что подобные фейки россияне распространяют, чтобы посеять панику и дестабилизировать ситуацию в регионе.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: рф, синегубов, фейк, харьковщина, хова, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 3 июня 2024 в 15:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности опровергли очередной российский фейк о Харьковщине.".