Эвакуация чиновников из Липцев, Терновой и не только – РФ разгоняет новый фейк

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности опровергли очередной российский фейк о Харьковщине.

Сообщается, что российские Telegram-каналы распространяют фото якобы приказа главы ХОВА Олега Синегубова об эвакуации руководства нескольких населенных пунктов региона.

В частности, в фото, которое распространяют оккупанты, говорится о населенных пунктах Липцы, Слобожанское, Веселое, Нескучное, Терновая, Графское, Синельниково и Бочково.

«Верифицировав информацию в ХОВА, Центр сообщает, что приказ — фейк. Также в администрации отметили, что по номеру 121 В (который указан в фейковом документе) у ОВА уже существует другое распоряжение. В то же время, оформление так называемого приказа и употребление в тексте документа выражений «приказываем» и «поголовный список» не соответствует требованиям деловой речи», — отметили в Центре стратегических коммуникаций.

Там добавили, что подобные фейки россияне распространяют, чтобы посеять панику и дестабилизировать ситуацию в регионе.