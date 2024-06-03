Евакуація чиновників з Липців, Тернової і не тільки – РФ розганяє новий фейк
У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спростували черговий російський фейк про Харківщину.
Повідомляється, що російські телеграм-канали поширюють фото нібито наказу голови ХОВА Олега Синєгубова щодо проведення евакуації керівництва окремих населених пунктів регіону.
Зокрема, у фото, яке поширюють окупанти йдеться про населені пункти Липці, Слобожанське, Веселе, Нескучне, Тернова, Графське, Синельникове та Бочкове.
«Верифікувавши інформацію в ХОВА, Центр повідомляє, що наказ є фейковим. Також в адміністрації зауважили, що за номером 121 В (який вказано у фейковому документі) в ОВА вже існує інше розпорядження. Водночас оформлення так званого наказу та вживання в тексті документа виразів «наказуємо» та «поголовний список» не відповідає вимогам ділового мовлення», – зазначили в Центрі стратегічних комунікацій.
Там додали, що подібні фейки росіяни поширюють, щоб посіяти паніку та дестабілізувати ситуацію в регіоні.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: евакуація, рф, сінєгубов, фейк, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2024 в 15:23;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спростували черговий російський фейк про Харківщину.".