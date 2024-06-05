Контрнаступ та вогневі точки в квартирах: що брешуть про Харківщину росЗМІ

Військовий аналітик групи “Інформаційний спротив” Олексій Копитько проаналізував, які фейки складає про Харківщину російська пропаганда на тлі “наступу на Харків”, що завмер.

“24 травня я зазначив, що росмедіа почали морально готувати публіку до “контрнаступу українських військ” на півночі Харківської області. Бо у них явно пішло не за планом. І що ви думаєте? Контрнаступ йде повним ходом, і російські солдати його героїчно відбивають уже третій день, – написав Копитько 4 червня. – Зокрема, федеральні ЗМІ повідомляють, що вночі було завдано удару по “Змієву, на півдні Харківської області”. У цьому південному Змієві на базі відпочинку розміщувалися “до 15 тис.” солдатів елітних частин, які готувалися до контрнаступу. Внаслідок ударів втрати нібито склали “до 500 осіб” (насправді росіяни вбили 1 цивільного та ще два отримали поранення у Слобожанській громаді).

Крім творів про героїчне відбиття контрнаступу “елітних частин”, росіяни згадали про наявність у них “кадирівців”.

“Повідомляється, що на Харків чи потужно наступатиме, чи потужно контрвідступатиме “спецназ” “Ахмат”. Гучноголосо оголошено, що цей зброд зайняв позиції “у першому ешелоні”. Чекаємо потоку роликів”, – прокоментував Копитько.

Серед інших повідомлень пропагандистів – активізація в Харкові якогось “російського підпілля” (настільки “зашифрованого”, що у нього навіть є спікер) та традиційні заяви про “нацистів” та “іноземних найманців”, які тримають оборону на Харківщині. Також росіяни просувають наратив, яким традиційно виправдовують усі свої воєнні злочини проти цивільних.

“Харків’янам буде корисно дізнатися, що в їхніх квартирах масово обладнують вогневі точки, через що мешканців насильно виселяють, – зазначив військовий аналітик. – Якщо ви поки що не помітили вогневу точку у своїй квартирі, не втрачайте пильності”.