«Зеленський готовий дати команду затопити Харків» – РФ розганяє новий фейк
Новина про те, що «Зеленський готовий дати команду затопити Харків» – черговий ворожий фейк, інформує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при МКІП.
Зазначається, що російські телеграм-канали поширили інформацію, що СОУ, у разі загрози російського наступу, готові виконати наказ Зеленського і затопити Харків шляхом підриву дамб Печенізького та Трав’янського водосховищ.
«Правда: такі фейки росіяни вкидають в якості своєрідної «артпідготовки» до вчинення ними чергового воєнного злочину в тому чи іншому регіоні. Ймовірно, вкидом подібних фейків росіяни погрожують атакувати дамби у Харківській області», – пояснили в Центрі стратегічних комунікацій.
Там також нагадали, що у травні окупанти вже поширювали подібний фейк про те, що нібито «ЗСУ готуються затопити Харків».
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2024 в 09:24;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Новина про те, що «Зеленський готовий дати команду затопити Харків» – черговий ворожий фейк, інформує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при МКІП.".