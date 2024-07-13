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«Зеленський готовий дати команду затопити Харків» – РФ розганяє новий фейк

Суспільство 09:24   13.07.2024
Вікторія Яковенко
«Зеленський готовий дати команду затопити Харків» – РФ розганяє новий фейк Фото: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при МКІП

Новина про те, що «Зеленський готовий дати команду затопити Харків» – черговий ворожий фейк, інформує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при МКІП.

Зазначається, що російські телеграм-канали поширили інформацію, що СОУ, у разі загрози російського наступу, готові виконати наказ Зеленського і затопити Харків шляхом підриву дамб Печенізького та Трав’янського водосховищ.

«Правда: такі фейки росіяни вкидають в якості своєрідної «артпідготовки» до вчинення ними чергового воєнного злочину в тому чи іншому регіоні. Ймовірно, вкидом подібних фейків росіяни погрожують атакувати дамби у Харківській області», – пояснили в Центрі стратегічних комунікацій.

Там також нагадали, що у травні окупанти вже поширювали подібний фейк про те, що нібито «ЗСУ готуються затопити Харків».

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Новина про те, що «Зеленський готовий дати команду затопити Харків» – черговий ворожий фейк, інформує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при МКІП.".