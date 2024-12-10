Главе оккупационной администрации на Харьковщине Ганчеву «светит» пожизненное

Правоохранители завершили спецрасследование касательно 49-летнего главы оккупационной администрации в Харьковской области Виталия Ганчева. Дело передали в суд.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в марте 2022 года фигурант, ранее проходивший службу на разных должностях в органах внутренних дел Украины, а впоследствии и в «милиции» так называемой «ЛНР», приехал в оккупированный в то время поселок Казачья Лопань, чтобы возглавить оккупационную администрацию.

В частности, «глава» так называемой «ВГА» помогал оккупантам выискивать среди населения участников АТО/ООС, местных волонтеров и патриотически настроенных граждан. Также он снабжал россиян спецтехникой для возведения инженерных сооружений, добавили в прокуратуре.

Кроме того, фигурант сообщал представителям РФ информацию о СОУ, агитировал жителей лояльно относиться к захватчикам, подбирал и назначал на должности сотрудников псевдооргана власти.

«Чтобы дискредитировать органы власти Украины и ВСУ, главный гауляйтер Харьковщины снимался в пропагандистских роликах рф, которые в дальнейшем транслировались на федеральных каналах государства-агрессора, в которых рассказывал, как новая власть «беспокоится» о местных жителях», — отметили правоохранители.

Во время контрнаступления ВСУ в сентябре 2022 года мужчина сбежал в РФ, сейчас он находится в розыске. Ему инкриминируют госпредательство, совершенное в условиях военного положения, и коллаборационную деятельность (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 УКУ). Фигуранту грозит пожизненное заключение.