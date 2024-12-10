Live
  • Вт 10.12.2024
  • Харьков  +2°С
  • USD 41.51
  • EUR 43.85

Главе оккупационной администрации на Харьковщине Ганчеву «светит» пожизненное

Общество 16:25   10.12.2024
Виктория Яковенко
Главе оккупационной администрации на Харьковщине Ганчеву «светит» пожизненное Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители завершили спецрасследование касательно 49-летнего главы оккупационной администрации в Харьковской области Виталия Ганчева. Дело передали в суд.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в марте 2022 года фигурант, ранее проходивший службу на разных должностях в органах внутренних дел Украины, а впоследствии и в «милиции» так называемой «ЛНР», приехал в оккупированный в то время поселок Казачья Лопань, чтобы возглавить оккупационную администрацию.

В частности, «глава» так называемой «ВГА» помогал оккупантам выискивать среди населения участников АТО/ООС, местных волонтеров и патриотически настроенных граждан. Также он снабжал россиян спецтехникой для возведения инженерных сооружений, добавили в прокуратуре.

Кроме того, фигурант сообщал представителям РФ информацию о СОУ, агитировал жителей лояльно относиться к захватчикам, подбирал и назначал на должности сотрудников псевдооргана власти.

«Чтобы дискредитировать органы власти Украины и ВСУ, главный гауляйтер Харьковщины снимался в пропагандистских роликах рф, которые в дальнейшем транслировались на федеральных каналах государства-агрессора, в которых рассказывал, как новая власть «беспокоится» о местных жителях», — отметили правоохранители.

Во время контрнаступления ВСУ в сентябре 2022 года мужчина сбежал в РФ, сейчас он находится в розыске. Ему инкриминируют госпредательство, совершенное в условиях военного положения, и коллаборационную деятельность (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 УКУ). Фигуранту грозит пожизненное заключение.

Читайте также: Французских наемников в Харькове «обнаружили» российские пропагандисты

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Родители просили: елку украсили в центре города на Харьковщине – Зеленский
Родители просили: елку украсили в центре города на Харьковщине – Зеленский
09.12.2024, 20:31
Новости Харькова — главное за 10.12: ракетная атака на Златополь, фронт
Новости Харькова — главное за 10.12: ракетная атака на Златополь, фронт
10.12.2024, 15:44
Россияне пытаются форсировать Оскол на резиновых лодках, пока безуспешно – ВСУ
Россияне пытаются форсировать Оскол на резиновых лодках, пока безуспешно – ВСУ
10.12.2024, 11:48
Ранена женщина: днем ​​дроны РФ ударили по селу на Харьковщине
Ранена женщина: днем ​​дроны РФ ударили по селу на Харьковщине
10.12.2024, 15:40
Нарушители ПДД в Харькове «засветились» в соцсетях: копы их наказали (фото)
Нарушители ПДД в Харькове «засветились» в соцсетях: копы их наказали (фото)
10.12.2024, 15:30
Главе оккупационной администрации на Харьковщине Ганчеву «светит» пожизненное
Главе оккупационной администрации на Харьковщине Ганчеву «светит» пожизненное
10.12.2024, 16:25

Новости по теме:

11:52
Российские пропагандисты вспомнили про «главу ВГА Харьковской области» Ганчева
13:37
В Волчанске объявили охоту на гауляйтера Харьковщины (фото)
16:51
Оккупанты повысили «главу администрации» Казачьей Лопани: теперь он в Купянске (обновлено)
21:39
На захопленій Харківщині почали виплачувати пенсії в рублях — окупаційний гауляйтер
21:53
Ватажок «ЛНР» повідомив, що підписав угоду з окупаційним гауляйтером Харківщини

Вы читали новость: «Главе оккупационной администрации на Харьковщине Ганчеву «светит» пожизненное»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 10 декабря 2024 в 16:25;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители завершили спецрасследование касательно 49-летнего главы оккупационной администрации в Харьковской области Виталия Ганчева. Дело передали в суд.".