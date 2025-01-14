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На Харківщині викрили чергову зрадницю – СБУ про діяльність жінки

Суспільство 14:00   14.01.2025
Вікторія Яковенко
На Харківщині викрили чергову зрадницю – СБУ про діяльність жінки Фото: Владислав Абдула

Правоохоронці з’ясували, що 52-річна мешканка Куп’янського району працювала на ворога під час окупації Харківщини.

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, фігурантка влітку 2022 року працювала на посаді т. в. о начальника «відділу адміністративно-господарського забезпечення Дворічанського територіального управління» в окупаційній адміністрації Куп’янського району.

Встановлено, що після захоплення частини території жінка добровільно виконувала «розпорядження» нової влади, а також відвідувала наради у ворожій адміністрації.

Зокрема, на своїй посаді фігурантка підписувала службові документи: звіти з використання пально-мастильних матеріалів, дорожні листи службового транспорту та картки обліку роботи легкового транспорту, додали в СБУ.

«Окрім цього, вона отримувала в окупаційній адміністрації так звану «матеріальну допомогу», організовувала її розповсюдження серед місцевих жителів та своїх підлеглих, створюючи ілюзію, неначе рашисти з турботою ставляться до жителів окупованих територій», – заявили правоохоронці.

Напередодні деокупації жінка втекла на територію РФ, де наразі переховується. Їй заочно оголосили про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) ККУ.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2025 в 14:00;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці з’ясували, що 52-річна мешканка Куп’янського району працювала на ворога під час окупації Харківщини.".