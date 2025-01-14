В Укренерго вкрали 58 млн: підозрюють ексзаступника голови Харківської облради
СБУ та НАБУ викрили схему розкрадання коштів «Укренерго» на майже 60 млн грн. Фігурантом у справі є колишній депутат та заступник голови Харківської облради, який наразі переховується за кордоном.
За даними СБУ, у квітні 2022 року він організував схему розкрадання електроенергії «Укренерго» на 58,44 млн грн. Як повідомило джерело у правоохоронних органах виданню LIGA.net, йдеться про Володимира Скоробагача.
До діяльності депутат залучив двох спільників: засновника та директорку приватної компанії у Києві, яка торгує енергоносіями.
«Разом вони створили три фіктивні фірми, через які отримували електроенергію з Об’єднаної енергосистеми України та продавали кінцевим споживачам. Жодна з цих фірм не платила «Укренерго» за отриману електроенергію. При цьому одержані від споживачів прибутки фігуранти виводили у тінь, під виглядом сплати боргових зобов’язань перед афілійованими компаніями. Далі ці «кошти, сплачені як борг» переводили на рахунки іншої компанії, яка зареєстрована на Балканах», – з’ясували в СБУ.
Правоохоронці провели обшуки у Києві в засновника столичної компанії та повідомили йому про підозру, іншим двом учасникам схеми про підозру повідомили заочно.
Зокрема, ексдепутату та директорці підприємства, які переховуються за кордоном, інкримінують: ч.ч. 3, 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (організація та пособництво у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою) та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Якщо провину доведуть, фігурантам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2025 в 14:41;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "СБУ та НАБУ викрили схему розкрадання коштів «Укренерго» на майже 60 млн грн. Фігурантом у справі є колишній депутат та заступник голови Харківської облради.".