Жителя Нової Водолаги зловили на торгівлі наркотиками – підозрюваний у СІЗО
За версією правоохоронців, торгував наркотиками 42-річний чоловік.
Торгівлю підозрюваного організували на території Харківського району, уточнили копи. У поліції зазначили, що наркотики зловмисник передавав сам безпосередньо своїм клієнтам. А факти продажу поліцейські задокументували під час оперативних заходів.
“Зловмисник реалізовував метадон, передаючи безпосередньо покупцям. Під час обшуку у зловмисника вилучили наркотики, мобільні телефони та грошові кошти, отримані від незаконної діяльності”, – пишуть у поліції.
Наразі чоловіка вже затримали, вручили підозру та обрали запобіжний захід – його відправили до СІЗО. Якщо провину підозрюваного доведуть, він може “сісти” десять років.
Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2025 в 10:54
