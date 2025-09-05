Жителя Нової Водолаги зловили на торгівлі наркотиками – підозрюваний у СІЗО

За версією правоохоронців, торгував наркотиками 42-річний чоловік.

Торгівлю підозрюваного організували на території Харківського району, уточнили копи. У поліції зазначили, що наркотики зловмисник передавав сам безпосередньо своїм клієнтам. А факти продажу поліцейські задокументували під час оперативних заходів.

“Зловмисник реалізовував метадон, передаючи безпосередньо покупцям. Під час обшуку у зловмисника вилучили наркотики, мобільні телефони та грошові кошти, отримані від незаконної діяльності”, – пишуть у поліції.

Наразі чоловіка вже затримали, вручили підозру та обрали запобіжний захід – його відправили до СІЗО. Якщо провину підозрюваного доведуть, він може “сісти” десять років.