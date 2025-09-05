На Харківщині триває один бій: дані Генштабу ЗСУ на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили одну атаку ворожих військ, ще один бій триває. Ворог намагається просунутися в районах Вовчанська.
На Куп’янському напрямку окупанти шість разів безуспішно намагалися прорвати українську оборону в районах населених пунктів Куп’янськ, Радьківка, Петропавлівка та Колісниківка.
«Українські підрозділи здійснювали активні дії та мали успіх на окремих ділянках», – зазначили у Генштабі.
На Лиманському напрямку армія РФ здійснила 12 атак поблизу низки населених пунктів, серед яких – Ольгівка на Харківщині.
Читайте також: РФ просунулась на Харківщині, що зі Степовою Новоселівкою – мапа DeepState
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: атаки, Генштаб ЗСУ, зведення, фронт, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На Харківщині триває один бій: дані Генштабу ЗСУ на 16:00»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2025 в 17:05;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".