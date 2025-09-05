Live
На Харківщині триває один бій: дані Генштабу ЗСУ на 16:00

Фронт 17:05   05.09.2025
Вікторія Яковенко
На Харківщині триває один бій: дані Генштабу ЗСУ на 16:00

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили одну атаку ворожих військ, ще один бій триває. Ворог намагається просунутися в районах Вовчанська.

На Куп’янському напрямку окупанти шість разів безуспішно намагалися прорвати українську оборону в районах населених пунктів Куп’янськ, Радьківка, Петропавлівка та Колісниківка.

«Українські підрозділи здійснювали активні дії та мали успіх на окремих ділянках», – зазначили у Генштабі.

На Лиманському напрямку армія РФ здійснила 12 атак поблизу низки населених пунктів, серед яких –  Ольгівка на Харківщині.

Читайте також: РФ просунулась на Харківщині, що зі Степовою Новоселівкою – мапа DeepState

Автор: Вікторія Яковенко
