На Харьковщине продолжается один бой: данные Генштаба ВСУ на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили одну атаку вражеских войск, еще один бой продолжается. Враг пытается продвинуться в районах Волчанска.
На Купянском направлении оккупанты шесть раз безуспешно пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Купянск, Радьковка, Петропавловка и Колесниковка.
«Украинские подразделения осуществляли активные действия и имели успех на отдельных участках», — отметили в Генштабе.
На Лиманском направлении армия РФ совершила 12 атак вблизи ряда населенных пунктов, среди которых – Ольговка на Харьковщине.
Читайте также: РФ продвинулась на Харьковщине, что со Степовой Новоселовкой – карта DeepState
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, Генштаб ВСУ, зведення, фронт, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «На Харьковщине продолжается один бой: данные Генштаба ВСУ на 16:00»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 5 сентября 2025 в 17:05;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".