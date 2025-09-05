Live
На Харьковщине продолжается один бой: данные Генштаба ВСУ на 16:00

Фронт 17:05   05.09.2025
Виктория Яковенко
На Харьковщине продолжается один бой: данные Генштаба ВСУ на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили одну атаку вражеских войск, еще один бой продолжается. Враг пытается продвинуться в районах Волчанска.

На Купянском направлении оккупанты шесть раз безуспешно пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Купянск, Радьковка, Петропавловка и Колесниковка.

«Украинские подразделения осуществляли активные действия и имели успех на отдельных участках», — отметили в Генштабе.

На Лиманском направлении армия РФ совершила 12 атак вблизи ряда населенных пунктов, среди которых – Ольговка на Харьковщине.

Читайте также: РФ продвинулась на Харьковщине, что со Степовой Новоселовкой – карта DeepState

Автор: Виктория Яковенко
