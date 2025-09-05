Чоловік з ножем кинувся на працівника ТЦК на Харківщині – поліція

У місті Зміїв 3 вересня чоловік напав на співробітника РТЦК, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Близько 10:00 41-річний місцевий житель під час перевірки документів для звірки з обліковими даними військовозобов’язаних агресивно відреагував на законну вимогу службової особи, дістав ніж та завдав працівнику районного ТЦК та СП ножових поранень», – з’ясували правоохоронці.

Потерпілий отримав множинні різані рани руки. Після скоєного чоловік намагався втекти, однак поліцейські встановили його місцезнаходження та затримали.

Того ж дня правоохоронці повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 350 ККУ (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок). Якщо провину доведуть, фігуранту загрожує до 5 років обмеження або позбавлення волі.

Йому вже обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.