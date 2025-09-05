Чоловік з ножем кинувся на працівника ТЦК на Харківщині – поліція
У місті Зміїв 3 вересня чоловік напав на співробітника РТЦК, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
«Близько 10:00 41-річний місцевий житель під час перевірки документів для звірки з обліковими даними військовозобов’язаних агресивно відреагував на законну вимогу службової особи, дістав ніж та завдав працівнику районного ТЦК та СП ножових поранень», – з’ясували правоохоронці.
Потерпілий отримав множинні різані рани руки. Після скоєного чоловік намагався втекти, однак поліцейські встановили його місцезнаходження та затримали.
Того ж дня правоохоронці повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 350 ККУ (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок). Якщо провину доведуть, фігуранту загрожує до 5 років обмеження або позбавлення волі.
Йому вже обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.
Читайте також: Забирав їжу, свиней і авто: викрили окупанта, який грабував на Харківщині
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Чоловік з ножем кинувся на працівника ТЦК на Харківщині – поліція»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2025 в 15:27;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Зміїв 3 вересня чоловік напав на співробітника РТЦК, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.".