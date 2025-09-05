Мужчина с ножом бросился на работника ТЦК на Харьковщине – полиция
В городе Змиев 3 сентября мужчина напал на сотрудника РТЦК, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Около 10:00 41-летний местный житель во время проверки документов для сверки с учетными данными военнообязанных агрессивно отреагировал на законное требование должностного лица, достал нож и нанес работнику районного ТЦК и СП ножевые ранения», — выяснили правоохранители.
Потерпевший получил множественные резаные раны руки. После совершенного мужчина пытался скрыться, однако полицейские установили его местонахождение и задержали.
В тот же день правоохранители сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 350 УКУ (угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг). Если вину докажут, фигуранту грозит до 5 лет ограничение или лишение свободы.
Ему уже избрали меру пресечения – круглосуточный домашний арест.
Читайте также: Забирал еду, свиней и авто: разоблачили оккупанта, грабившего на Харьковщине
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Змиев, ніж, нож, полиция, РТЦК, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Мужчина с ножом бросился на работника ТЦК на Харьковщине – полиция»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 5 сентября 2025 в 15:27;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Змиев 3 сентября мужчина напал на сотрудника РТЦК, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".