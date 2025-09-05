Мужчина с ножом бросился на работника ТЦК на Харьковщине – полиция

В городе Змиев 3 сентября мужчина напал на сотрудника РТЦК, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Около 10:00 41-летний местный житель во время проверки документов для сверки с учетными данными военнообязанных агрессивно отреагировал на законное требование должностного лица, достал нож и нанес работнику районного ТЦК и СП ножевые ранения», — выяснили правоохранители.

Потерпевший получил множественные резаные раны руки. После совершенного мужчина пытался скрыться, однако полицейские установили его местонахождение и задержали.

В тот же день правоохранители сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 350 УКУ (угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг). Если вину докажут, фигуранту грозит до 5 лет ограничение или лишение свободы.

Ему уже избрали меру пресечения – круглосуточный домашний арест.