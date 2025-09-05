Live
  • Пт 05.09.2025
  • Харьков  +24°С
  • USD 41.35
  • EUR 48.13

Мужчина с ножом бросился на работника ТЦК на Харьковщине – полиция

Происшествия 15:27   05.09.2025
Виктория Яковенко
Мужчина с ножом бросился на работника ТЦК на Харьковщине – полиция Фото: Нацполиция

В городе Змиев 3 сентября мужчина напал на сотрудника РТЦК, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Около 10:00 41-летний местный житель во время проверки документов для сверки с учетными данными военнообязанных агрессивно отреагировал на законное требование должностного лица, достал нож и нанес работнику районного ТЦК и СП ножевые ранения», — выяснили правоохранители.

Потерпевший получил множественные резаные раны руки. После совершенного мужчина пытался скрыться, однако полицейские установили его местонахождение и задержали.

В тот же день правоохранители сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 350 УКУ (угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг). Если вину докажут, фигуранту грозит до 5 лет ограничение или лишение свободы.

Ему уже избрали меру пресечения – круглосуточный домашний арест.

Читайте также: Забирал еду, свиней и авто: разоблачили оккупанта, грабившего на Харьковщине

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Вакансии недели в Харькове и области: есть работа с зарплатой 56 тысяч гривен
Вакансии недели в Харькове и области: есть работа с зарплатой 56 тысяч гривен
04.09.2025, 20:28
Новости Харькова — главное 5 сентября: успехи РФ, нападение на работника ТЦК
Новости Харькова — главное 5 сентября: успехи РФ, нападение на работника ТЦК
05.09.2025, 15:30
Шесть «красных» дипломов: харьковчанин установил рекорд Украины
Шесть «красных» дипломов: харьковчанин установил рекорд Украины
04.09.2025, 14:19
Куда с Харьковщины переезжают владельцы разрушенного жилья, сообщили в ОВА
Куда с Харьковщины переезжают владельцы разрушенного жилья, сообщили в ОВА
05.09.2025, 12:36
РФ продвинулась на Харьковщине, что со Степовой Новоселовкой – карта DeepState
РФ продвинулась на Харьковщине, что со Степовой Новоселовкой – карта DeepState
05.09.2025, 13:38
Необычная гостиница появилась в зоопарке в Харькове: для кого ее создали
Необычная гостиница появилась в зоопарке в Харькове: для кого ее создали
05.09.2025, 16:08

Новости по теме:

15:49
Сбила машина, когда ехал на велосипеде: погиб 77-летний депутат – кто водитель
11:20
«Искандерами» била российская армия ночью по Харькову и Змиеву (фото)
12:05
Женщина в Змиеве избила мальчиков на детской площадке – полиция
15:26
Призывал восстать против Зеленского: на Харьковщине подозревают тиктокера
14:24
Напился из-за измены любимой и изнасиловал 17-летнюю: жителя Змиева посадили

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Мужчина с ножом бросился на работника ТЦК на Харьковщине – полиция»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 5 сентября 2025 в 15:27;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Змиев 3 сентября мужчина напал на сотрудника РТЦК, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".