«Искандерами» била российская армия ночью по Харькову и Змиеву (фото)

О последствиях ночной атаки «Искандерами», БпЛА и КАБами сообщила областная прокуратура.

«Харьков. 26 июля в период ориентировочно с 00:10 до 3:00 вооруженные силы РФ совершили комбинированную атаку по гражданским предприятиям в Киевском районе города. Сначала враг применил четыре управляемых авиационных бомбы, одна из которых разорвалась в воздухе. Впоследствии две баллистические ракеты типа «Искандер» и более десяти беспилотников типа «Герань-2″. Ранения получили 39-летний мужчина и трое сотрудников ГСЧС, которые ликвидировали последствия. Всех пострадавших доставили в больницу», – отметили прокуроры.

Змиев был под атакой в то же время – с 1:30 до 3:00. Ударили двумя баллистическими ракетами типа «Искандер» и 12 БпЛА типа «Герань-2».

«Повреждены жилые дома, образовательное учреждение и предприятие. На территории лесного массива возник пожар. Ранены трое мужчин, среди них — медик. Пострадавшие госпитализированы», — сообщила пресс-служба прокуратуры.

Напомним, вечером 25 июля Харьков атаковали по меньшей мере четыре БпЛА «Черника». В 19:45 беспилотник ударил по центру, в Киевском районе. Был поврежден многоквартирный дом. Пострадал 57-летний мужчина. В 20:38 был второй БпЛА — «прилет» зафиксировали рядом с первым местом попадания. Третий — в 22:07 взорвался в воздухе над центром. Четвертый беспилотник ударил по Шевченковскому району в 23:32.

После полуночи 26 июля по Киевскому району Харькова армия РФ ударила четырьмя КАБами. Было атаковано гражданское предприятие, которое уже несколько лет не работает. Известно о двух пострадавших.

В 01:30 и 02:10 было два удара по Киевскому району Харькова баллистическими ракетами.

Атака БпЛА «Шахед» началась в 02:30 и длилась около получаса. Утром в городе продолжали тушить семь пожаров.

Известно, что в Киевском районе Харькова разбита котельная, которая отапливала 53 тысячи жителей. Восстановить ее до зимы не успеют.