“Іскандерами” била російська армія вночі по Харкову та Змієву (фото)
Про наслідки нічної атаки «іскандерами», БпЛА та КАБами повідомила обласна прокуратура.
«Харків. 26 липня у період орієнтовно з 00:10 до 3:00 збройні сили рф здійснили комбіновану атаку по цивільних підприємствах у Київському районі міста. Спочатку ворог застосував чотири керовані авіаційні бомби, одна з яких розірвалася в повітрі. Згодом — дві балістичні ракети типу «Іскандер» та понад десять безпілотників типу «Герань-2». Поранення дістали 39-річний чоловік та троє співробітників ДСНС, які ліквідовували наслідки. Всіх постраждалих доставили до лікарні», – відзначили прокурори.
Зміїв був під атакою в той само час – із 1:30 по 3:00. Ударили двома балістичними ракетами типу «Іскандер» та 12 БпЛА типу «Герань-2».
«Пошкоджено житлові будинки, освітній заклад і підприємство. На території лісового масиву виникла пожежа. Поранено трьох чоловіків, серед них — медик. Потерпілих госпіталізовано», – повідомила пресслужба прокуратури.
Нагадаємо, увечері 25 липня Харків атакували щонайменше чотири БпЛА “Черника”. О 19:45 безпілотник ударив по центру, Київському району. Був пошкоджений багатоквартирний будинок. Постраждав 57-річний чоловік. О 20:38 був другий БпЛА — «приліт» зафіксували поряд із першим місцем влучання. Третій – о 22:07 вибухнув у повітрі над центром. Четвертий безпілотник вдарив по Шевченківському району о 23:32.
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Після опівночі 26 липня по Київському району Харкова армія РФ вдарила чотирма КАБами. Було атаковане цивільне підприємство, яке вже кілька років не працює. Відомо про двох постраждалих.
О 01:30 та 02:10 було два удари по Київському району Харкова балістичними ракетами.
Атака БпЛА “Шахед” розпочалася о 02:30 і тривала близько пів години. Вранці в місті продовжували гасити сім пожеж.
Відомо, що в Київському районі Харкова розбита котельня, яка опалювала 53 тисячі жителів. Відновити її до зими не встигнуть.
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про наслідки нічної атаки «іскандерами», БпЛА та КАБами повідомила обласна прокуратура".