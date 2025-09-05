Новости Харькова — главное 5 сентября: как прошла ночь

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:02

Летали крылатые ракеты, баллистика и БпЛА – почему звучала тревога в Харьковской области

По данным Воздушных сил ВСУ, из-за атаки российских БпЛА, в 20:28 на Харьковщине объявили тревогу. Угроза возникла да также и для соседней, Сумской области.

Вскоре украинские защитники зафиксировали пуски крылатых ракет и баллистики.

Повторная угроза ударов беспилотниками в Харьковской области возникла уже в 01:26.

Отбой тревоги дали в 02:39. После этого «тихо» в регионе было в течение целой ночи.