Россияне убили 25-летнюю девушку и двоих мужчин: чем враг бил по региону
Фото: Getty images / Автор: Caristania Fabricius
О «прилетах» по региону накануне вечером сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
По его данным, вначале около 21:00 по селу Лозовенька Изюмского района ударила ракета. На месте «прилета» начался пожар. В этот раз информации о пострадавших и погибших не было.
Уже через полчаса под обстрел попало село Хотомля Старосалтовской громады. Синегубов уточнил: на этот раз россияне выпустили дроны.
«В результате «прилета» вражеского дрона погибли двое 40-летних мужчин. Также получили ранения 32-летний и 47-летний мужчины. Пострадавшие госпитализированы. Им оказывается вся необходимая помощь», – уточнил начальник ХОВА.
Вскоре стало известно об еще одном пострадавшем. Все мужчины, отметил Синегубов – работники ремонтно-дорожной службы.
5 сентября 2025 в 07:14
