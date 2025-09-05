Россияне убили 25-летнюю девушку и двоих мужчин: чем враг бил по региону

О «прилетах» по региону накануне вечером сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, вначале около 21:00 по селу Лозовенька Изюмского района ударила ракета. На месте «прилета» начался пожар. В этот раз информации о пострадавших и погибших не было.

Уже через полчаса под обстрел попало село Хотомля Старосалтовской громады. Синегубов уточнил: на этот раз россияне выпустили дроны.

«В результате «прилета» вражеского дрона погибли двое 40-летних мужчин. Также получили ранения 32-летний и 47-летний мужчины. Пострадавшие госпитализированы. Им оказывается вся необходимая помощь», – уточнил начальник ХОВА.

Вскоре стало известно об еще одном пострадавшем. Все мужчины, отметил Синегубов – работники ремонтно-дорожной службы.