Ворог просунувся на Харківщині – у Deep State показали, де саме

Україна 11:22   02.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
2 вересня аналітики проєкту Deep State оновили карту бойових дій у Харківській області, вказавши на просування росіян.

За даними аналітиків, окупанти захопили частину територій на Південно-Слобожанському напрямку біля Кам’янки.

Нагадаємо, у зведенні аналітиків Інституту вивчення війни за 1 вересня інформації про просування росіян на Південно-Слобожанському напрямку не було. Попри твердження росіян про те, що армія РФ просунулась у Вовчанську та Синельниковому, аналітики не помітили змін у цій частині області. Бої йшли в районі Липців та Глибокого, зазначали в ISW.

Читайте також: Генштаб: ворог активізувався на Куп’янщині, за добу – 14 боїв

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
