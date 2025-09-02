Ворог просунувся на Харківщині – у Deep State показали, де саме

2 вересня аналітики проєкту Deep State оновили карту бойових дій у Харківській області, вказавши на просування росіян.

За даними аналітиків, окупанти захопили частину територій на Південно-Слобожанському напрямку біля Кам’янки.

Нагадаємо, у зведенні аналітиків Інституту вивчення війни за 1 вересня інформації про просування росіян на Південно-Слобожанському напрямку не було. Попри твердження росіян про те, що армія РФ просунулась у Вовчанську та Синельниковому, аналітики не помітили змін у цій частині області. Бої йшли в районі Липців та Глибокого, зазначали в ISW.