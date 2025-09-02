Враг продвинулся на Харьковщине – в Deep State показали, где именно
Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр
2 сентября аналитики проекта Deep State обновили карту боевых действий в Харьковской области, указав на продвижение россиян.
Согласно данным аналитиков, оккупанты захватили часть территорий на Южно-Слобожанском направлении около Каменки.
Напомним, в сводке аналитиков Института изучения войны за 1 сентября информации о продвижении россиян на Южно-Слобожанском направлении не было. Несмотря на утверждения россиян о том, что армия РФ продвинулась в Волчанске и Синельниково, аналитики не заметили изменений в этой части области. Бои шли в районе Липцев и Глубокого, отмечали в ISW.
Читайте также: Генштаб: враг активизировался на Купянщине, за сутки – 14 боев
Дата публикации материала: 2 сентября 2025 в 11:22
