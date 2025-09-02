Ситуация в Мировом: россияне вновь заявляют о продвижении – правда ли это
О том, есть ли изменения на фронте в Харьковской области, рассказали в Институте изучения войны (ISW).
Несмотря на утверждения россиян о том, что армия РФ продвинулась в Волчанске и Синельниково, аналитики не заметили изменений на Южно-Слобожанском направлении. Бои шли в районе Липцев и Глубокого.
«Оценка продвижения российских войск: украинский военный наблюдатель Константин Машовец сообщил 1 сентября, что российские войска продвинулись к северу от Тополи (к северо-востоку от Купянска вблизи международной границы) и к северу от Купянска», – отметили в ISW.
Также россияне заявили о своем продвижении в центральной и южной части Мирового (ранее – Московка), что на севере от Купянска. Однако эксперты не подтверждают эту информацию.
«Российский блогер утверждал, что российские войска продвинулись к Тищенковке (к северо-западу от Купянска), но Машовец и еще один известный российский блогер, связанный с Кремлем, опровергли эти утверждения», – пишут аналитики.
Фейковой оказалась и информация врага об оккупации Дружелюбовки – населенного пункта на востоке от Боровой.
