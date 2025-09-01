Live
Полсотни БпЛА атаковали Харьковщину в течение недели: статистика Синегубова

Общество 16:11   01.09.2025
Виктория Яковенко
Полсотни БпЛА атаковали Харьковщину в течение недели: статистика Синегубова Фото: Олег Синегубов

За прошлую неделю вражеским обстрелам подверглись по меньшей мере 33 населенным пунктам Харьковской области, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, из-за ударов РФ погибли два человека, пострадали 18.

Враг выпустил на регион один КАБ, 13 БпЛА типа «Герань-2», два БпЛА типа «Ланцет», 15 БпЛА типа «Молния», 17 FPV-дронов, тип еще девяти дронов устанавливается.

«Значительные разрушения оккупанты нанесли инфраструктуре Купянского района, где повреждено по меньшей мере один многоквартирный и пять частных домов, админздание, гражданское предприятие, две школы, магазин, клуб, памятник, автомобиль экстренной медицинской помощи, три гражданских автомобиля. Существенные повреждения – в Изюмском районе: 26 частных домов, хозяйственные сооружения, электросети, склад агрофирмы»», — отметил глава ХОВА.

За неделю спасатели потушили 21 пожар, вызванный вражескими обстрелами.

обстрел Харьковщины
Фото: Олег Синегубов
обстрел Харьковщины
Фото: Олег Синегубов

Читайте также: «Судьба Купянска». Что изменилось за последние дни, проанализировал Машовец

Автор: Виктория Яковенко
