Пів сотні БпЛА атакували Харківщину впродовж тижня: статистика Синєгубова

За минулий тиждень ворожих обстрілів зазнали щонайменше 33 населені пункти Харківської області, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, через удари РФ загинули дві людини, постраждали 18.

Ворог випустив на регіон один КАБ, 13 БпЛА типу «Герань-2», два БпЛА типу «Ланцет», 15 БпЛА типу «Молния», 17 FPV-дронів, тип ще дев’яти дронів встановлюється.

«Значних руйнувань окупанти завдали інфраструктурі Куп’янського району, де пошкоджено щонайменше один багатоквартирний і п’ять приватних будинків, адмінбудівлю, цивільне підприємство, дві школи, магазин, клуб, пам’ятник, автомобіль екстреної медичної допомоги, три цивільні автомобілі. Суттєві пошкодження — в Ізюмському районі: 26 приватних будинків, господарчі споруди, електромережі, склад агрофірми», – зазначив голова ХОВА.

За тиждень рятувальники загасили 21 пожежу, спричинену ворожими обстрілами.