«Доля Куп’янська». Що змінилося за останні дні, проаналізував Машовець

Військовий оглядач «Інформаційного спротиву» Костянтин Машовець детально проаналізував ситуацію на Куп’янському напрямку. Він розповів, що ситуація там суттєво змінилася впродовж останніх кількох днів.

За даними Машовця, загальну чисельність військ противника, що наразі діють на Куп’янському напрямку, визначити досить складно.

«Зазвичай вона (в сенсі, чисельність) визначається на рівні 80-90 тисяч військовослужбовців (в тому числі і на Великобурлуцькому напрямку). Але є ще «особливе визначення», яке говорить про «понад 100 тисяч». Особисто я більше схиляюся до першого числа, ніж до другого. Поясню – справа в тому, що і 6-а ЗВА, і 11-й АК, частиною сил діють в районі вклинення противника у наше прикордоння на Південно-Слобожанському напрямку, де вони змушені тримати частину своїх сил, які не враховуються у загальній чисельності», – зазначив аналітик.

Він також проаналізував скільки техніки тримають росіяни на цьому напрямку.

«Танки – в основному фігурують дві цифри – «до 300-т одиниць» і «близько 450-и одиниць». Бойові броньовані машини (ББМ) – тут є один «фаворит» – «від 650 до 720 одиниць». «Ствольна» артилерія, включаючи 120-мм міномети – найчастіше оцінка становить «не менше 680-и одиниць». Реактивна артилерія – швидше за все, визначення «понад 250 одиниць» знаходиться в більш-менш реальному «параметрі». Авіаційна підтримка військ противника, що діють на Куп’янському напрямку, здійснюється ним шляхом застосування авіації та вертольотів армійської авіації, а також тактичної авіації, включаючи бомбардувальників для застосування КАБ. У середньодобовому вимірі вона фіксується у межах – до 4-6-и одиниць АА і до 6-8-и одиниць ТА», – інформує Машовець.

За його даними, наразі основні зусилля противника зосереджені на оперативно-тактичному плацдармі на річці Оскіл, створеному на ділянці від Строївки до Голубівки. Зважаючи на це, командування ворога посилило частини та підрозділи, що діють на цьому плацдармі.

«Зрозуміло, що головною найближчою метою наступу противника з цього плацдарму є блокування міста Куп’янськ з півночі та північного заходу та прорив силами передових підрозділів в саме місто. Крім того, очевидно, що «додатковим» завданням військ противника є подальше просування на Великобурлуцькому напрямку, в рамках чого, частина сил 6-ї ЗВА, після утримання та розширення плацдарму на Осколі, зуміла вклинитися в прикордоння Харківської області, в районі села Мілове», – розповів аналітик.

Він додав, на цьому напрямку противнику, що діяв з плацдарму на північ від міста, вдалося впродовж попередніх тижнів прорватися вздовж річки Оскіл, до рубежу північних околиць села Соболівка – район вулиць Мічуріна та Мечникова на північній околиці Куп’янська.

«В результаті передовим підрозділам противника вдалося послідовно зайняти та утримати Кіндрашівку, Голубівку, Радьківку, низку кварталів на північно-західній та північній околицях Куп’янська. Проте згодом, протягом останнього тижня, ЗСУ послідовно контратакували противника та спромоглися: утримати контроль над Соболівкою, витіснити противника з більшої частини Мирового, суттєво скоротити зону контролю противника на північних околицях Куп’янська. Очевидно, що є кілька ворожих штурмових груп, які досі утримують кілька будинків в цьому районі», – повідомив Машовець.

Він також уточнив, що ЗСУ близькі до повного витіснення противника на ділянці від Кіндрашівки до Куп’янська. За його даними, підрозділи противника тут досі утримують Радьківку, околиці Куп’янська в районі міського кладовища, а також АЗС «УкрАвтоГаз» і «ТатНафта», але робити це їм стає досить складно.

«Нестабільним виглядає і становище підрозділів противника, які зайняли район самої Кіндрашівки. Прорватися до Тищенковки вони поки що не можуть, так само, як й стабільно закріпитися в самій Кіндрашівці. На південному фланзі Куп’янського плацдарму ЗСУ, в смузі дії 1-ї ТА противника, її передові підрозділи (ймовірно зі складу 2-ї мсд), час від часу, атакують у напрямку Кругляківка – Колесниківка, намагаючись розширити свій прорив до Осколу південніше міста у північному напрямку. Поки що безрезультатно. Але вони не особливо наполегливі, розуміючи, що «доля Куп’янська» однозначно вирішується саме на північному фланзі, в смузі 6-ї ЗВА, а не в їхній смузі», – вважає Машовець.

За його оцінкою, весь тактичний успіх противника на північ від Куп’янська наразі виглядає досить нестабільним.

«Через дві речі: ЗСУ продовжують утримувати ділянку місцевості між Кіндрашівкою та Радьківкою, з якої можуть діяти у фланг, як тих підрозділів противника, хто контролює частину Кіндрашівки, так і тих, хто спромігся «забігти на Куп’янське кладовище» та зайняти Радьківку. Все це, в свою чергу, змушує противника діяти на північ та північний захід від Куп’янська на вкрай вузьких ділянках місцевості та досить обмеженими силами. Всі ці «забіги штурмових груп» противника та його вузькі тактичні вклинення в бік Куп’янська з плацдарму на північ від нього досі не ліквідовані ЗСУ з однієї простої причини – у них просто не вистачає сил. Поки що їх вистачає лише для того, щоб блокувати ці вклинення та не дати їм розширитися», – констатує аналітик.

Однак, на думку Машовця, ситуація цілком може змінитися. Вважає: через те, що ворог розтягнув свій плацдарм у відносно вузьку смугу вздовж Осколу, зробив його досить вразливим.

«У його південної, найбільш «загрозливої» для Куп’янська частині, плацдарм противника все ще являє собою досить вузьку смугу (що тягнеться уздовж Осколу) шириною близько 4,5 – 4,7 км. ЗСУ поки що не в змозі його «підрізати», через брак власних сил та засобів. А якщо його буде подолано? Крім того, противник поки що не в змозі масово затягувати важке озброєння через Оскол до плацдарму. Це також справедливо для звичайної логістики, тобто матеріально-технічного забезпечення. Більш того, в районі на південь від Красного Першого ЗСУ, судячи з усього, взагалі мають можливість запобігати будь-якому переміщенню ворожої зброї та військової техніки з північної частини плацдарму до його центральної та південної частин», – сказав Машовець.

Тож, додає: всі гучні заяви генерала Герасимова про те, що «ні сьогодні, так завтра «візьмуть» Куп’янськ», виглядають зараз передчасно.