“Є позитивна динаміка” – Канашевич про ситуацію у Мировому

Начальник РВА Андрій Канашевич в етері нацмарафону розповів, що відомо про ситуацію у Мировому, а також, чи є можливість вивезти із населеного пункту місцевих жителів.

На цей час ще чекають на необхідну інформацію для того, щоб почати евакуацію із Мирового. Проте вже є заявки на евакуацію із цього населеного пункту.

“Ми зараз опрацьовуємо інформацію, будемо дивитися, чи є можливість виїхати туди і безпосередньо забрати людей, вивезти в місто Харків. І будемо далі слідкувати за розвитком ситуації. Це дуже добре. Ми бачимо, що є певна позитивна динаміка. І дай Бог нашим хлопцям вони виконують свою роботу як належно”, – сказав начальник РВА.

Він додав: на правому березі Куп’янська залишаються 900 людей. А загалом у громаді проживають до 4200 громадян.

“Це пʼять громад прифронтових по тих населених пунктах, які безпосередньо знаходяться під постійними обстрілами. За останній тиждень, от сьогодні аналізували інформацію, 51 людина виїхала в цілому з того напрямку, що достатньо небагато, це 1%, це вкрай не дуже позитивна динаміка”, – констатував Канашевич.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, 30 серпня автори проєкту Deep State оновили карту бойових дій, вказавши, що українським воїнам вдалося відкинути ворога у Мировому (раніше – Московка) на Куп’янщині.