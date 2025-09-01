Live
  • Пн 01.09.2025
  • Харків  +29°С
  • USD 41.32
  • EUR 48.2

“Є позитивна динаміка” – Канашевич про ситуацію у Мировому

Записано 10:00   01.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Є позитивна динаміка” – Канашевич про ситуацію у Мировому Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр

Начальник РВА Андрій Канашевич в етері нацмарафону розповів, що відомо про ситуацію у Мировому, а також, чи є можливість вивезти із населеного пункту місцевих жителів. 

На цей час ще чекають на необхідну інформацію для того, щоб почати евакуацію із Мирового. Проте вже є заявки на евакуацію із цього населеного пункту.

“Ми зараз опрацьовуємо інформацію, будемо дивитися, чи є можливість виїхати туди і безпосередньо забрати людей, вивезти в місто Харків. І будемо далі слідкувати за розвитком ситуації. Це дуже добре. Ми бачимо, що є певна позитивна динаміка. І дай Бог нашим хлопцям вони виконують свою роботу як належно”, – сказав начальник РВА.

Він додав: на правому березі Куп’янська залишаються 900 людей. А загалом у громаді проживають до 4200 громадян.

Це пʼять громад прифронтових по тих населених пунктах, які безпосередньо знаходяться під постійними обстрілами. За останній тиждень, от сьогодні аналізували інформацію, 51 людина виїхала в цілому з того напрямку, що достатньо небагато, це 1%, це вкрай не дуже позитивна динаміка”, – констатував Канашевич.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, 30 серпня автори проєкту Deep State оновили карту бойових дій, вказавши, що українським воїнам вдалося відкинути ворога у Мировому (раніше – Московка) на Куп’янщині.

Читайте також: «Принципова тактична перемога» — ЗСУ та МВА щодо ситуації в Куп’янську

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Двох дітей врятували з вогню: ранок на Салтівці почався з пожежі (фото)
Двох дітей врятували з вогню: ранок на Салтівці почався з пожежі (фото)
01.09.2025, 09:21
Загибла та троє постраждалих – результати обстрілів Харківщини
Загибла та троє постраждалих – результати обстрілів Харківщини
01.09.2025, 08:51
Генштаб: до 20 зросла кількість боїв на Харківщині
Генштаб: до 20 зросла кількість боїв на Харківщині
01.09.2025, 08:38
РФ знову заявила про “перемоги” на півночі області – що кажуть в ISW
РФ знову заявила про “перемоги” на півночі області – що кажуть в ISW
01.09.2025, 07:49
Новини Харкова — головне 1 вересня: затримали можливого вбивцю Парубія
Новини Харкова — головне 1 вересня: затримали можливого вбивцю Парубія
01.09.2025, 09:59
Горіло підприємство у Харкові, палають ліси на Ізюмщині – подробиці від ДСНС
Горіло підприємство у Харкові, палають ліси на Ізюмщині – подробиці від ДСНС
01.09.2025, 07:30

Новини за темою:

08:38
Генштаб: до 20 зросла кількість боїв на Харківщині
07:49
РФ знову заявила про “перемоги” на півночі області – що кажуть в ISW
19:17
Російські ДРГ у Куп’янську; навчальний рік під землею – огляд фронту
17:24
Чотири бої йдуть на Харківщині – інформація Генштабу на 16:00
14:25
Шість військових РФ та 77 одиниць техніки знищили ЗСУ на півночі області

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «“Є позитивна динаміка” – Канашевич про ситуацію у Мировому»; з категорії Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2025 в 10:00;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник РВА Андрій Канашевич в етері нацмарафону розповів, що відомо про ситуацію у Мировому, а також, чи є можливість вивезти із населеного пункту місцевих жителів. ".