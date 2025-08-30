ЗСУ звільнили частину територій біля Куп’янська – Deep State
Про успішний контрнаступ ЗСУ повідомили вранці 30 серпня автори проєкту Deep State.
Згідно з оновленими картами, українським воїнам вдалося відкинути ворога у Мирному (раніше – Московка) на Куп’янщині.
Ще день тому ситуація в районі цього села мала такий вигляд:
Нагадаємо, до цього військовий оглядач «Інформаційного спротиву» Костянтин Машовець прокоментував ситуацію біля Куп’янська, назвавши її «серйозною та ускладненою». Він зазначив, що росіяни вже ведуть бої прямо на північній околиці міста – тобто вже зайшли до міста. Тим часом ЗСУ продовжують утримувати плацдарм на схід від Куп’янська на Осколі, проте всі подальші дії противника, очевидно, вплинуть на утримання цього плацдарму. Експерт констатував: якщо найближчим часом ситуація не зміниться, то перспективи утримати район оборони Куп’янська в ЗСУ будуть дуже важкі.
Читайте також: Росіянам удалося прорватися на Борівському напрямку – подробиці від ISW
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Фронт; Теги: Deep State, бои, карты, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «ЗСУ звільнили частину територій біля Куп’янська – Deep State»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2025 в 10:40;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про успішний контрнаступ ЗСУ повідомили вранці 30 серпня автори проєкту Deep State.".