ЗСУ звільнили частину територій біля Куп’янська – Deep State

Україна 10:40   30.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
ЗСУ звільнили частину територій біля Куп’янська – Deep State Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр

Про успішний контрнаступ ЗСУ повідомили вранці 30 серпня автори проєкту Deep State.

Згідно з оновленими картами, українським воїнам вдалося відкинути ворога у Мирному (раніше – Московка) на Куп’янщині.

Ще день тому ситуація в районі цього села мала такий вигляд:

Нагадаємо, до цього військовий оглядач «Інформаційного спротиву» Костянтин Машовець прокоментував ситуацію біля Куп’янська, назвавши її «серйозною та ускладненою». Він зазначив, що росіяни вже ведуть бої прямо на північній околиці міста – тобто вже зайшли до міста. Тим часом ЗСУ продовжують утримувати плацдарм на схід від Куп’янська на Осколі, проте всі подальші дії противника, очевидно, вплинуть на утримання цього плацдарму. Експерт констатував: якщо найближчим часом ситуація не зміниться, то перспективи утримати район оборони Куп’янська в ЗСУ будуть дуже важкі.

Читайте також: Росіянам удалося прорватися на Борівському напрямку – подробиці від ISW

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
