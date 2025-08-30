Бої вже у Куп’янську – Машовець сумнівається, що ЗСУ вдасться утримати місто

В етері 5-го каналу військовий оглядач «Інформаційного спротиву» Костянтин Машовець прокоментував ситуацію біля Куп’янська, назвавши її “серйозною та ускладненою”.

Аналітик констатував: на Куп’янському напрямку противнику все ж таки вдалося досягти деяких результатів.

“Частини підрозділів 68-ої мотострілецької дивізії зі складу 6-ої загальновійськової армії, посилені частиною сил 27-ї бригади вони продовжують бої щодо охоплення Купʼянська, діючі по напрямку Радьківка-Соболівка. І дуже близькі до того, щоб перерізати дорогу від Купʼянська на Чугуїв на захід. Мали просування. І ведуть вже бої безпосередньо в північній околиці міста. Тобто, зайшли вже в місто. ЗСУ продовжують утримувати плацдарм східніше Купʼянська на Осколі, однак усі подальші дії противника, вони очевидно вплинуть на утримання цього плацдарму, якщо найближчим часом ситуація не зміниться, то перспективи утримати район оборони Купʼянська у ЗСУ будуть дуже важкі. Ситуація на Купʼянському напрямку, вона очевидно достатньо серйозна і достатньо ускладнена“, – сказав Машовець.

Перспективи утримати Куп’янськ експерт назвав “неважливими”, виходячи із ситуації, яка складається наразі.

“Противник очевидно вклинився достатньо глибоко, а ЗСУ на цьому напрямку очевидно не мають, ані сил, ані можливості заблокувати це вклинення і вже вимушені вести бойові дії безпосередньо в самому місті. Противник тут має значні сили і засоби. Вони переважають у піхоті значно. А оце вклинення воно достатньо загрозливо виглядає“, – додав аналітик.

Відео: 5 канал