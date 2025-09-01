«Есть положительная динамика» – Канашевич о ситуации в Мировом

Начальник РВА Андрей Канашевич в эфире нацмарафона рассказал, что известно о ситуации в Мировом, а также, есть ли возможность вывезти из населенного пункта местных жителей.

На данный момент еще ждут необходимую информацию для того, чтобы начать эвакуацию из Мирового. Тем не менее уже есть заявки на эвакуацию из этого населенного пункта.

«Мы сейчас прорабатываем информацию, будем смотреть, есть ли возможность выехать туда и непосредственно забрать людей, вывезти в Харьков. И будем дальше следить за развитием ситуации. Это очень хорошо. Мы видим, что есть определенная положительная динамика. И дай Бог нашим ребятам, они выполняют свою работу как должно», – сказал начальник РВА.

Он добавил: на правом берегу Купянска остаются 900 людей. А в целом в громаде проживают до 4200 граждан.

«Это пять прифронтовых громад по тем населенным пунктам, которые непосредственно находятся под постоянными обстрелами. За последние неделю, вот сегодня анализировали информацию, 51 человек уехал в целом с того направления, что достаточно немного, это 1% – это очень не очень положительная динамика», – констатировал Канашевич.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, 30 августа авторы проекта Deep State обновили карту боевых действий, указав, что украинским воинам удалось отбросить врага в Мировом (ранее – Московка) на Купянщине.